Peter Maffay muss die bittere Nachricht verkünden – Fans in großer Sorge

Bittere Nachricht für seine Fans: Es hätte so schön werden können, am 24. und 25. April sollte Peter Maffay eigentlich hautnah ein paar Stunden mit seinen Fans verbringen. An diesen beiden Tagen standen Autogrammstunden an.

Jetzt die Schreckens-Nachricht: Die Termine von Sänger Peter Maffay wurden plötzlich abgesagt!

Peter Maffay sagt Auftritte ab

Im Netz werden die bitteren News nun verkündet. „Die geplanten Autogrammstunden […] müssen aufgrund einer Verletzung, die sich Peter zugezogen hat, verlegt werden. Die Termine werden so bald wie möglich nachgeholt. Wir bitten um Euer Verständnis dafür.“

Die Signierstunden-Termine sollte Peter Maffay ursprünglich zusammen seiner Frau Hendrikje anlässlich ihrer gemeinsamen Kinderbuchreihe „Anoukswelt“ abhalten. In einem Edeka-Supermarkt in Schwarzenfeld und in einem Marktkauf in Dortmund.

Wann die Autogrammstunden nachgeholt werden, wird demnächst noch bekanntgegeben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans hatten sich bereits auf die Autogrammstunde und dem damit verbundenen Wiedersehen mit der Musiklegende gefreut und wollten ihm und seiner Frau für ihr gemeinsames Kinderbuchprojekt danken. Dieses findet mittlerweile deutschlandweit Anklang.

Nachdem die Meldung veröffentlicht wurde, kommentierten einige Fans des Sängers:

„Gute Besserung lieber Peter, alles Gute!“

„Gute und schnelle Genesung lieber Peter“

„Alles Gute für Peter. Hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert und alles ohne Folgen vergeht“

„Wünsche sehr baldige Genesung“

„Hoffentlich nichts schlimmes“

„Weiß jemand, was passiert ist?“

„Sei schnell wieder top fit“

„Lieber Peter, wir wünschen dir von Herzen gute Besserung.“

„Oh Schreck, gute Besserung!“

Jetzt grübeln seine Anhänger natürlich, was dem Kultstar passiert sein könnte. Bislang gab es dazu noch kein offizielles Statement von Peter Maffay.