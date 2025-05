Papst Leo XIV: Nix Rolex! Seine Uhr ist ein echtes Schnäppchen

Der neue Papst kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, die Wahl von Kardinal Robert Francis Prevost, nun besser bekannt als Papst Leo XIV., war schon eine kleine Überraschung. Wie sein Vorgänger Franziskus gilt Papst Leo als bescheiden. Er wird als ruhiger Mensch beschrieben, als Mann mit großem Intellekt. Und als ein Mann mit Uhrengeschmack, wenn auch keinem besonders kostspieligen.

So zeigen gleich die ersten Bilder von Papst Leo XIV. das neue Oberhaupt der katholischen Kirche mit einer zwar sportlichen, aber nicht besonders teuren Uhr am Handgelenk. Nichts also mit Rolex oder Audemars Piguet, auch kein Zeitmesser der italienischen Luxusmarke Panerai.

Welche Uhr trägt Papst Leo XIV.?

Papst Leo XIV. trägt ein Modell der Schweizer Firma Wenger. Eine klassische Taucheruhr mit schwarzem PVD-Gehäuse und roter Lünette, passend zur Robe des neuen Papstes. Eine Uhr für einen Mann, der anpacken will. Der nicht protzen, sondern durch seine Taten glänzen will. Spannend auch: Die Uhren der Schweizer Firma rangieren im unteren Preissegment, sie kosten je nach Modell zwischen 100 und 400 Euro. Das Modell des Papstes ist zwar vergriffen, rangierte aber auch um 200 Euro.

Und so bleibt abzuwarten, wie sich der neue Papst, der von Bekannten als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen beschrieben wird, in seinen ersten Wochen nach der Wahl geben wird.

Der Papst und Donald Trump

Spannend dürfte auch werden, wie sich das Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump gestalten wird. So hatten US-Medien alte Postings des neuen Papstes auf „X“ gefunden, in denen die Politik Trumps kritisiert wurde. Ob es sich dabei aber wirklich um Worte von Leo XIV. handelt, ist noch nicht abschließend geklärt.

