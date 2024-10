Oliver Welke: Nach der „heute-show“ erreicht ihn die Nachricht

Seit Jahren gehört die „heute-show“ zu den Aushängeschildern des ZDFs. Moderator Oliver Welke bringt seinem Publikum in der etwa 30-minütigen Sendung die neusten Entwicklungen in der Politik näher – natürlich ganz im Sinne der Satire.

In der jüngsten Vergangenheit konnten sich sowohl das ZDF als auch Moderator Oliver Welke über enorm gute Einschaltquoten freuen. Doch kann man das Niveau der letzten Monate halten? Ein Blick auf die Quotenübersicht bringt schnell Klarheit.

Oliver Welke hat Grund zur Freude

Die „heute-show“ ist und bleibt eine wichtige Instanz für das ZDF. Jeden Freitag schalten die Zuschauer ein, um den Ausführungen von Moderator Oliver Welke zu lauschen. Und das, obwohl der Sendeplatz hart umkämpft ist. Doch wie das Branchenmagazin DWDL nun berichtet, kann man sich besonders in der Woche vom 16. bis 22. September freuen.

Denn die Satire-Sendung hat in Sachen Gesamtreichweite ordentlich zugelegt! Das liegt an dem Aufschlag, der durch zeitversetzte Nutzungen auf die Zuschauerzahl draufgerechnet wird. Bislang lag die Quote der Sendung vom 20. September beispielsweise bei 4,41 Millionen Zuschauer. Nun rechnet man allerdings noch eine dreiviertel Million drauf! Platz eins für die „heute-show“.

Oliver Welke vor Konkurrenz

Sendungen wie „Tatort“, „ZDF Magazine Royale“ und „Nuhr im Ersten“ können ebenfalls von einer zeitversetzten Nutzung profitieren. Unter die Formate der öffentlich-rechtlichen Sender schleichen sich jedoch auch einige Shows der Privaten ein. Die Sat.1-„Spreewaldklinik“ konnte beispielsweise bis zu 190.000 Zuschauer nachträglich verzeichnen.

Das ZDF zeigt neue Folgen von der „heute-show“ immer freitags ab 22.30 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek zum Streamen.