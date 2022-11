Oliver Pocher flippt in TV-Show aus und tritt um sich: „Das Allerletzte“

Oliver Pocher ist aktuell ein gefragter Mann im TV. Gestern noch an der Seite von Barbara Schöneberger in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was sie erwartet“, steht er heute mit Ehefrau Amira Pocher für „Grill den Henssler“ vor der Kamera.

Als Ersatz für den an Corona erkrankten Günther Jauch, ging Oliver Pocher in der RTL-Show am Samstagabend (5. November) mit Schöneberger ins Rennen und holte mit ihr am Ende sogar den Sieg. Mit Amira an seiner Seite zeigt sich der Comedian nur einen Tag später deutlich impulsiver. Als Oliver Pocher nicht spurt, bekommt er was von seiner Frau zu hören und flippt aus.

Oliver Pocher versucht sich bei „Grill den Henssler“

Fans der Pochers dürften bereits aus ihrem Podcast wissen, Amira und Oliver Pocher verstehen sich gut, sind sich aber bestimmt nicht bei allen Dingen einig. Die beiden haben zwei Kinder zusammen und wollen am Sonntagabend (6. November) zeigen, wie gut sie in der Küche harmonieren.

Doch von Harmonie sind die beiden weit entfernt. Kein Wunder, normalerweise ist nämlich nach eigenen Angaben Amira diejenige, die sich um die Verpflegung kümmert. Als ihr Mann jetzt plötzlich mitmischt, kocht die Stimmung. Die beiden haben gerade eine filigrane Speise zusammengebastelt, als es darum geht, das mit Schnittlauch verschnürte Päckchen vorsichtig in der Fritteuse zu versenken.

Oliver Pocher bekommt öffentlichen Rüffel von Amira

Weil Oliver Pocher die zerbrechliche Teigtasche ohne Schüssel-Unterstützung anhebt, raufen sich sowohl Koch-Coach Martin Klein als auch Amira Pocher die Haare. Vorsichtig nimmt Amira ihrem Mann das Essen aus der Hand und macht unmissverständlich klar, dass Abstand halten jetzt wohl die beste Hilfe von ihm wäre. „Verpiss dich jetzt“, entfährt es ihr.

Beleidigt stampft der Comedian davon und tritt aus Frust vor die Arbeitsplatte, sodass es hörbar scheppert und sogar Steffen Henssler von seiner Arbeit hochschreckt. „Das ist ja wohl das Allerletzte hier“, sagt Pocher entrüstet. „Ich mache hier nicht mehr weiter, bis sich entschuldigt wird“, kündigt er an. Für lange Entschuldigungen bleibt aber keine Zeit, immerhin gilt es noch einen Profi-Koch zu schlagen.

Die ganze Folge von „Grill den Henssler“ gibt’s um 20.15 Uhr bei Vox und online in der Mediathek bei RTL+.