Oliver Pocher: Nächste Spitze gegen Amira – „Fett geworden“

Kaum eine Trennung hat in letzter Zeit für so viel Aufsehen gesorgt, wie die von Oliver Pocher und seiner Ex Amira Aly. Vor allem der Comedian kann es nicht lassen gegen seine ehemalige Partnerin zu schießen. Nun überschreitet der 46-Jährige jedoch eine klare Grenze und geht mit fiesen Beleidigungen unter die Gürtellinie.

Oliver Pocher ätzt gegen Amira

Oliver Pocher und Amira Aly sind nicht nur bekannte TV-Gesichter. Beide sind darüber hinaus auch auf Instagram aktiv und erfolgreich unterwegs. Vor allem Amira meldet sich häufig mit persönlichen Videobotschaften bei ihren Millionen Follower. Neulich bedankte sie sich beispielsweise nach ihrem Sieg bei „Schlag den Star“ für die Unterstützung.

„Ich sitze im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt und die Hose ist offen. Weil – die ist neu und die muss erst mal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose“, fügt sie hinzu. Genau dieses Video nimmt Oliver Pocher zum Anlass gegen seine Ex und die Mutter seiner Kinder zu schießen.

Oliver Pocher: „Fett geworden“

Nachdem Amira Aly die Instagram-Story veröffentlicht hat, meldet sich auch Oliver Pocher aus seinem Auto. „Ihr seht, ich bin angeschnallt und sitze im Auto. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin“, sagt er mit einem sarkastischen Unterton und spielt auf das Video seiner Ex-Partnerin an.

Als wäre es nicht schon genug, dass er Amira nachäfft, setzt er noch einen drauf. „Und äh ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gebumst habe und so fett geworden bin“, sagt der Ex-Mann von Sandy Meyer-Wölden plötzlich. Für Amira sicherlich ein Schlag ins Gesicht.