Nikola Glumac privat: Geheime Affäre wurde vor laufenden Kameras enttarnt!

Ein muskulöser Körper, Tattoos so weit das Auge reicht und ein attraktiver Charakter – welche Frau könnte da Nein sagen? Das hat Nikola Glumac sich beim Einzug in diverse Reality-Formate garantiert gedacht – und auch gar nicht so falsch gelegen! Wenn es in der Ehe schon nicht funktioniert hat, kann man es im TV ja nochmal gewaltig krachen lassen. Aber wie tickt Nikola Glumac privat wirklich?

„Promis unter Palmen“ auf Sat1 war lange nicht das erste TV-Format für Nikola Glumac. Wirklich gut lief es privat und öffentlich für Nikola Glumac trotz seines unverwechselbaren Looks aber eher selten. Vor allem früher hatte das Reality-Sternchen nur wenig Erfolg. Wie es Nikola Glumac geschafft hat, die Herzen von Frauen zu gewinnen und zu brechen, verraten wir dir.

Nikola und Gloria Glumac – DESWEGEN ging die Ehe in die Brüche

Nikola Glumac wurde am 12. Januar 1996 in der Hauptstadt Serbiens (Belgrad) geboren, sein Sternzeichen ist Steinbock. Als Teenager zog Nikola Glumac nach Deutschland und startete später seine Karriere als Tattoo-Model. Seine Frau Gloria lernte Nikola Glumac 2019 privat in einem Urlaub in Kroatien kennen und lieben, denn nur ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Gloria und Nikola Glumac waren von 2020 bis 2022 verheiratet, zwar teilen sie sich noch denselben Nachnahmen, mehr ist von der Ehe aber nicht geblieben. Gloria Glumac hat einen neuen Freund, mit dem sie 2024 im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL zu sehen war. Doch wie kam es zum Ehe-Aus der Reality-TV-Sternchen?

+++ Cosimo Citiolo privat: DIESES Problem bereitete ihm Sorgen +++

Nach eigenen Angaben war Gloria Glumac in der Ehe schon nicht mehr glücklich, als es für Nikola und sie 2022 nach „Temptation Island“ ging, wo sie die Standhaftigkeit ihrer Beziehung testeten. Zwar blieben sich Nikola und Gloria Glumac während der Show treu, doch kam es privat trotzdem zur Trennung. Welche Show im Reality-TV bietet sich da am besten an? Genau: „Prominent Getrennt“! Im Jahr 2023 versuchten Gloria und Nikola Glumac, bei „Prominent Getrennt“ reinen Tisch zu machen und gewannen die Show sogar – den Gewinn von 38.900 Euro nahmen sie gleich mit. Die Ehe der Reality-TV-Sternchen konnte aber nicht gerettet werden. In der Show warf Gloria dem Serben vor, in der Ehe die Rolle des Mannes übernehmen zu müssen und bezeichnete Nikola als „Loser“ auf ihrer Couch. Nikolas Verteidigung: Beim Sex habe ihm in der Beziehung einfach das Feuer gefehlt.

Gloria und Nikola Glumac konnten ihre Ehe privat nicht retten. Foto: RTL

Nikola Glumac privat: Wie das Reality-Sternchen früher aussah

Nach seinem Ehe-Aus wurde Nikola Glumac privat zum wahren Frauenheld. Bei seiner Teilnahme an „Are you the one?“ im Jahr 2024 stellte das Reality-Sternchen unter Beweis, dass die Frauen ihm zu Füßen liegen. Der Serbe ließ nichts anbrennen! Schon in der ersten Folge knutschte Nikola Glumac im Pool, im Verlauf der Show machte er so ziemlich die Runde. Nur eine Frau bereitete ihm dabei Probleme: Nadja Großmann, bekannt aus „Love Fool“. Bei „AYTO“ machte sie Nikola Glumac krasse Vorwürfe, er würde sie vor laufender Kamera betrügen. Hintergrund der Sache: Schon vor „AYTO“ waren Nikola Glumac und Nadja privat in der Kiste gelandet und hatten vermeintlich eine geheime Absprache getroffen. Nikola Glumac stellte bei RTL schnell klar, dass Nadja Großmann nicht seine neue Freundin sei und er absolut Single war. Während Nadja den Korb heftig schlucken musste, probierte es Nikola bei „AYTO“ gleich mit ein paar anderen Frauen.

+++ Melody Haase privat: DIESE Entscheidung sorgte für große Aufmerksamkeit +++

Dem Sender verriet Nikola Glumac außerdem das große Geheimnis seines Frauen-Erfolgs. Früher war Nikola Glumac mit rund 150 Kilogramm, ohne Tattoos und mit Brille ein hoffnungsloser Single gewesen. Doch seit seiner Body-Transformation ist an diese Zeit nicht mehr zu denken. Nach eigenen Angaben ist es Nikola Glumac mit einer strengen Keto-Diät gelungen, innerhalb von nur vier bis fünf Monaten 60 Kilogramm abzunehmen. Auf Instagram und Tiktok postet der Serbe regelmäßig seine Fitness-Erfolge. „Wenn die Leute sagen, du schaffst das nicht, das gibt dir noch mehr Push!“, so Nikola Glumac. Für seinen Auftritt beim „Fame Fighting Challenger“ 2024 scheint dieser Push privat aber gefehlt zu haben – denn schon nach drei Schlägen ging Nikola Glumac im Kampf gegen Jakub Merlan-Jarecki K.O. Der schnellste Kampf des Abends!

Im März/April 2025 war Nicola dann noch in einem großen Format dabei. Bei „Promis unter Palmen“ kämpfte er um den Gewinn. Bereits in Folge fünf schien seine Reise in der Sendung vorbei zu sein, als er von seinen Mitstreitern rausgewählt wurde. Doch als eine Folge später der Lotto-Millionär Chico das Format vorzeitig verlassen musste, durfte Nikola wieder zurückkommen. Für den Sieg reichte es dennoch nicht. Den holte Cosimo.

Wie Nikola Glumac privat tickt, weißt du jetzt. Doch was hat es mit den anderen Teilnehmern bei „Promis unter Palmen“ auf sich? Wie es im Privatleben von Menowin Fröhlich aussieht, verraten wir dir hier.