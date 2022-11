Netflix enthüllt schockierende Details über König Charles III. – „The Crown“-Zuschauer entsetzt: „Ekelhaft!“

Die Netflix-Serie „The Crown“ steht seit ihrer ersten Folge im Jahr 2016 in der Kritik. Immer wieder betonen Anhänger des Königshauses sowie die Royals selbst, dass es sich bei der Handlung um fiktive Geschichten handelt. Während einige Details sicher im Sinne der Dramatik aufgebauscht werden, scheint es auch Vorfälle zu geben, die die Royals damit einfach nur vertuschen wollen.

So wie den legendären „Tampongate“ von König Charles III. und seiner heutigen Ehefrau Camilla im Jahr 1989. Wie nun bekannt geworden ist, soll das schmutzige Telefonat zwischen den beiden auch in Staffel 5 der Netflix-Produktion vorkommen.

Netflix stellt Charles und Camillas „Tampongate“ nach

Schauspieler Dominic West, der in den kommenden Folgen Charles‘ Rolle übernimmt, hat bestätigt, dass das Telefongespräch, in dem Charles seiner Affäre Camilla sagt, dass er gerne als einer ihrer Tampons wiedergeboren werden möchte, abgedreht ist. „Ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei etwas so Schmutziges und zutiefst Peinliches“, so der Serienstar gegenüber „Entertainment Weekly“.

Das Skandal-Telefonat ist damals abgehört und 1993 wortwörtlich in der britischen Presse abgedruckt worden. Es stellt den Höhepunkt der medienwirksamen Trennung und anschließenden Scheidung von Charles und Prinzessin Diana dar.

Mehr zur Serie: Netflix‘ „The Crown“ zeigt Dianas letzte Stunden – deutliche Reaktion: „Eine Grenze wird überschritten“

In der Abschrift des heimlichen Gesprächs heißt es unter anderem:

„Charles: Das Problem ist, dass ich dich mehrmals in der Woche brauche.

Camilla: Mmmm, ich auch. Ich brauche dich die ganze Woche. Die ganze Zeit.

Charles: Oh, Gott, ich werde einfach in deiner Hose leben oder so. Das wäre doch viel einfacher!

Camilla: In was willst du dich denn verwandeln, in ein Paar Unterhosen?

Charles: Oder, Gott bewahre, ein Tampon. Das ist mein Glück!

Camilla: Du bist ein Vollidiot. (lacht) Oh, was für eine wunderbare Idee.

Charles: Mein Glück ist es, in die Toilette geworfen zu werden und dort ewig herumzuwirbeln, ohne jemals wieder runterzukommen.“

Der heutige König lässt in dem Gespräch weitere anzügliche Bemerkungen fallen wie: „Ich will mich an dir entlang tasten, an dir hoch und runter und rein und raus… besonders rein und raus!“ So privat und vor allem explizit hat man die Royals bis dato noch nie erlebt.

Zuschauer nehmen Netflix in Schutz: „Die Wahrheit ist verstörender“

Nachdem offiziell geworden ist, dass dieser Dialog auch in der Serie „The Crown“ vorkommen soll, flippen die Menschen im Netz aus. „Wie peinlich“, kommentiert eine Twitter-Nutzerin schadenfroh. Die drastische Kritik an der Netflix-Produktion können viele von ihnen nicht nachvollziehen, immerhin beziehen sich die Macher in diesem Fall auf ein echtes Gespräch.

Von einer Zuschauerin heißt es beispielsweise überzeugt: „König Charles kann das Tampon-Gespräch mit Camilla nicht leugnen. Wenn es ihm peinlich ist, dann hätte er es nicht sagen sollen. Netflix trägt keine größere Verantwortung als die britische Boulevardpresse, die Auszüge aus dem Gespräch veröffentlichte.“

Weitere Streaming-News: Netflix: Ende von „The Watcher“ lässt Zuschauer ausrasten – „Absolute Zeitverschwendung“

Eine andere Frau spottet sogar ausdrücklich über das Königspaar: „Netflix tut König Tampon und seiner Konkubinenkönigin mit der Dramatisierung einen Gefallen, denn die Wahrheit ist verstörender als die Fiktion.“ Von einer dritten werden die Fantasien des Monarchen als „ekelhaft“ bezeichnet.

Es ist also davon auszugehen, dass nach der Veröffentlichung der neuen Folgen das Drama zwischen Charles, Diana und Camilla ein weiteres Mal in den Medien ausgeschlachtet wird.

Die neue Staffel 5 von „The Crown“ ist ab dem 9. November bei Netflix verfügbar.