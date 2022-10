Netflix-Serie „Kleo“: Großes Geheimnis um Staffel 2 – Jella Haase gibt erste Hinweise

Darauf hatten die Netflix-Zuschauer sehnsüchtig gewartet: Vor wenigen Tagen wurde offiziell bestätigt, dass die Serie „Kleo“ eine zweite Staffel bekommt. Jella Haase (aktuell mit „Meine Chaosfee und ich“ im Kino) spielt darin eine Ex-Stasi-Killerin, die auf bitterem Rachefeldzug ist.

Im Interview mit dieser Redaktion verrät Jella Haase, was sie sich für ihre Rolle in der Netflix-Serie wünscht und welches wichtige Thema unbedingt in Staffel 2 behandelt werden sollte.

Netflix-Serie „Kleo“: Jella Haase gibt erste Hinweise zu Staffel 2

Die Jubelschreie der „Kleo“-Fans waren groß, als Jella Haase auf Instagram die Bombe platzen ließ. „BIG NEEEWS. KLEOOOOO Season 2“, verkündete die Schauspielerin im Netz, postete dazu ein irres Video von sich und ihrem Serien-Kollegen Dimitrij Schaad.

Und man kann schon erahnen, dass es auch in der nächsten Staffel wieder wild zugehen wird. Was genau die Zuschauer in der Fortsetzung der DDR-Serie erwartet, kann Jella Haase allerdings nur andeuten: „Wenn ich das wüsste. Das wird ja jetzt erst entwickelt. Wir sind total glücklich, wir freuen uns total. Aber sie (die Zuschauer) können sich wieder auf einen wilden Ritt freuen, denke ich mal. Aber leider stecke ich noch nicht in den Köpfen der Autoren drin“, so die Schauspielerin im Interview.

Netflix: Neue Staffel kommt! DAS erhofft sich Jella Haase von „Kleo“

Eine Sache weiß die gebürtige Berlinerin aber sicher: Was sie sich für ihre Serien-Rolle Kleo wünscht. „Dass sie weiterhin so wild und frei sein darf. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Kleo eine gewisse Form des Glücks findet, ihr wurde ja übel mitgespielt. Ich bin echt mal gespannt, was passiert.“ Inhaltlich könnte sich Jella Haase aber auch eine ganz andere Richtung vorstellen: „Vor allem wünsche ich mir eine politische Expertise, dass man eine eigene Version einer Vision, wie es anders hätte sein können, hat. Das ist das große Potenzial an solchen Stoffen.“

Wann genau die zweite Staffel von „Kleo“ auf Netflix erscheint, steht noch nicht fest. Bis dahin begeistert Jella ihre Fans aber aktuell im Animations-Kinofilm „Meine Chaosfee und ich“, in dem sie der Zahnfee Violetta ihre Stimme leiht.

Warum sich Netflix-Star Jella Haase immer chaotische Rollen aussucht, liest du hier >>>