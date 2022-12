Netflix: Ärger um „Harry und Meghan“-Doku! DIESE Szenen sind ein glatter Fake

Die Katze ist aus dem Sack! Dass die Netflix-Doku über Meghan Markle und Prinz Harry für Ärger im royalen Königshaus sorgen würde, war abzusehen – doch jetzt haben die Sussexes auch noch den Unmut der Netflix-Bosse auf sich gezogen.

Schuld sind verschiedene Szenen, die im Zuge der „Harry und Meghan“-Doku verwendet werden – die aber offenbar gar nichts mit den Royals-Aussteigern zu tun haben.

Netflix-Doku zeigt Fake-Szenen um Meghan Markle und Prinz Harry

Private Einblicke, romantische Szenen und die ungeschönte Wahrheit über das britische Königshaus – die Netflix-Dokumentation „Harry und Meghan“ verspricht alles, was das Royals-Herz begehrt. „Niemand kennt die ganze Wahrheit. Wir kennen sie“, gibt Prinz Harry gleich in der ersten Folge der sechsteiligen Serie bekannt. Doch dabei wurde bereits im Vorfeld Material genutzt, das nicht ganz in das wahrheftige Bild passen will.

Wie „Birningham Mail“ berichtet, haben Meghan Markle und Prinz Harry in den Trailern zu ihrer Doku Szenen abgesegnet, die gar nichts mit ihnen zu tun haben. So gibt es einen Moment, in dem sich Journalisten und Fotografen vor das Crawley Magistrates-Gericht drängen und der den Medienrummel um die Eltern von Lilibet und Archie verdeutlichen soll – in Wirklichkeit wartete die Menge allerdings auf den britischen TV-Star Katie Price.

In einer anderen Szene sieht man Fotografen, die sich um ein Auto versammeln, während Meghan Markles Stimme aus dem Off sagt: „Mir wurde klar, dass sie dich niemals beschützen werden“. In dem Auto, das verfolgt wurde, saßen aber in Wahrheit weder Meghan Markle, noch Prinz Harry – sondern Donald Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen.

Netflix-Bosse wütend über Szenen-Auswahl

Die Ausstrahlung der besagten Szenen im falschen Zusammenhang soll für Wut bei den Netflix-Chefs sorgen, schreibt „Birmingham Mail„. „Die Netflix-Chefs erwarteten, dass das Paar auf Probleme hinweist. Jetzt hat sich das Gefühl von ‚Fälschung‘ in der Show verbreitet“, so ein Insider. Die Herzogin und der Herzog von Sussex hätten demnach auf das unechte Filmmaterial hinweisen müssen, weil sie es besser als jeder andere sofort hätten erkennen müssen.

„Die Netflix-Chefs waren sich nicht bewusst, wie viele der Bilder, die in die Trailer eingefügt wurden, zweifelhaft waren“, heißt es weiter von dem Insider. Das ist für die Streaming-Bosse besonders ärgerlich, da sie sich gerade von den Vorwürfen erholen würden, die Inhalte der Royals-Serie „The Crown“ wären übertrieben und erfunden.

Die nächsten drei Folgen von „Harry und Meghan“ erscheinen am Donnerstag, 15. Dezember 2022 auf Netflix – und werden sicher noch mehr überraschende Szenen bereit halten.