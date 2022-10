Netflix: Nächster Skandal um „Dahmer“-Serie – eBay verbietet Verkauf DIESER Objekte

Die True-Crime-Serie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ hat innerhalb kürzester Zeit mehrere Rekorde bei Netflix gebrochen – unter anderem den als die meistgeschaute neue englischsprachige Serie in einer einzigen Woche.

Doch die Begeisterung um die Netflix-Produktion nimmt nun Ausmaße an, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Nun müssen selbst andere Unternehmen wie das Online-Portal eBay, die nichts mit der Serie zu tun haben, Konsequenzen ziehen.

Netflix: eBay bestraft Verkauf von „Dahmer“-Kostümen

Nach dem rekordträchtigen Erfolg von „Dahmer“ erwägen augenscheinlich immer mehr Fans, sich an Halloween als Serienmörder Jeffrey Dahmer zu verkleiden. In den sozialen Medien ernten sie dafür bereits scharfe Kritik. „Stellt euch vor, euer Familienmitglied wurde brutal ermordet und seine Leiche wurde so misshandelt, dass ihr sie nie beerdigen konntet, und dann öffnet ihr plötzlich eure Tür und da sind Leute, die wie der Täter gekleidet sind. Wie krank! „, schimpft beispielsweise eine Frau bei Instagram.

Ein anderer Nutzer pflichtet ihr bei: „Vielleicht sollten wir bei fiktiven Mördern bleiben.“ Von einer weiteren Frau heißt es: „Warum versteht ihr nicht, wie schädlich es für die Opfer ist, einen Serienmörder zu verherrlichen?“ Und nun mischt sich auch eBay in die Diskussion ein.

Das Unternehmen will es seinen Kunden nun unmöglich machen, an Kostüme zu kommen, die dem Serienmörder huldigen. Ein Sprecher soll gegenüber dem Online-Portal „TMZ“ betont haben, dass eBay klare Richtlinien hat, die Angebote verbieten, die Hass, Gewalt und kriminelle Aktivitäten verherrlichen. All das entspricht den Artikeln, die in Anlehnung an Jeffrey Dahmer verkauft werden.

Auf der Website heißt es sogar ausdrücklich, dass es keinen Platz für „Artikel gibt, die eng mit Gewaltverbrechern, ihren Taten oder Tatorten der letzten 100 Jahre verbunden sind oder davon profitieren“. Laut „TMZ“ wird die Website permanent auf Verstöße gegen eben diese Richtlinien untersucht. Das können markante Brillen wie die des Serienmörders sein, eine blonde Perücke oder ein Hemd, das dem ähnelt, das Schauspieler Evan Peters in der Netflix-Serie trägt.

Mutter von Opfer übt Kritik an Netflix

Und auch die Mutter eines der Opfer hat sich inzwischen zu der Glorifizierung von Jeffrey Dahmer geäußert. Shirley Hughes, die Mutter des gehörlosen Tony, sagt im Interview mit „TMZ“, dass es wehtue, dass Netflix sowie Online-Shops vom Tod ihres Sohnes profitieren. Sie ist der Meinung, dass alle eBay-Anzeigen entfernt werden oder zumindest die Gewinne an die Familien der Opfer weitergegeben werden sollten.

Der US-Amerikaner Jeffrey Dahmer hat in den Jahren 1978 bis 1991 rund 17 Männer im Alter zwischen 14 und 33 getötet, ihre Leichen zerstückelt und teilweise sogar verzehrt. Ein Großteil seiner Opfer hat der LGBTQ-Szene angehört und die meisten von ihnen sind Afroamerikaner gewesen.