Netflix-Crash: Millionen Abonnenten betroffen – „Netflix hat heute das ganze Land verarscht“

Es sollte das Comeback des Jahres werden, doch für Ex-Boxweltmeister Mike Tyson war es eine bittere Niederlage. Der 58-Jährige stand seit 2005 zum ersten Mal wieder offiziell in einem Boxring, trat in der Nacht zu Samstag (nach deutscher Zeit) in Dallas gegen Jake Paul an.

Das Mega-Event wurde vom Streamingriesen Netflix übertragen. Doch mit so viel Zulauf hatte Netflix sicher nicht gerechnet. Denn der Streamingdienst hatte nonstop mit Übertragungsproblemen zu kämpfen.

Netflix: Total-Ausfall! Millionen Kunden betroffen

Auf X (ehemals Twitter) tauschen sich Zuschauer sofort über den Ausfall aus. Der Hashtag „Netflixcrash“ trendet ganz oben mit. Kein Wunder, schließlich dürften sich Millionen Zuschauer geärgert haben, dass so eine „Riesenshow“, wie sie selbst im Vorfeld von Netflix angekündigt wurde, nicht richtig zu sehen war.

Bereits vor dem Start des eigentliches Kampfes brachen die Netflix-Server zusammen, das Bild war eingefroren oder erschient erst gar nicht. Der Höhepunkt des Total-Ausfalls war gegen 6 Uhr erreicht.

Netflix zeigt den Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul. Foto: IMAGO/UPI Photo

Zu viel für die Zuschauer, die den Tyson-Kampf unbedingt sehen wollten. Sie kommentierten bei X stinksauer:

„Netflix sagt mir, ich solle meine Internetgeschwindigkeit überprüfen, wohlwissend, dass es ein Problem auf ihrer Seite ist.“

„Hebt eure Hände, wenn euer Netflix auch puffert/einfriert/ausfällt.“

„Wie zum Teufel war Netflix nicht auf die Serverauslastung vorbereitet? Sie haben buchstäblich eine Liste von Abonnenten. Das schlechteste Live-Event in der Geschichte der Sportunterhaltung.“

„Netflix hat heute das ganze Land verarscht.“

„Jake und Tyson haben keine Ahnung, dass ihnen niemand zusieht.“

Für alle, die es wegen der Netflix-Probleme nicht richtig mitbekommen haben: Mike Tyson hatte im Boxkampf lediglich eine gute Runde und so endete der Kampf schließlich mit einer Niederlage für ihn. Die Entscheidung der Punkterichter fiel folgendermaßen aus: 80-72, 79-73, 79-73.

Den Kopf steckte die einstige Box-Legende dennoch nicht in den Sand. Im Anschluss ließ Mike Tyson verlauten: „Ich bin sehr zufrieden. Ich muss niemanden etwas beweisen.“