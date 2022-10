„Mord ist ihr Hobby“-Star Angela Lansbury ist tot: Schauspielerin stirbt wenige Tage vor ihrem Geburtstag

Die Schauspielerin Angela Lansbury ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Berühmt wurde die Britin durch die Krimiserie „Mord ist ihr Hobby“, die hierzulande jahrelang bei Super RTL ausgestrahlt worden ist.

Die „Mord ist ihr Hobby“-Schauspielerin ist laut Angaben ihrer Familie am 11. Oktober in ihrem Haus in Los Angeles entschlafen. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

„Mord ist ihr Hobby“-Schauspielerin stirbt im Alter von 96 Jahren

In einem rührenden Statement geben die Kinder von Angela Lansbury den Tod ihrer geliebten Mutter bekannt, wie das „People“-Magazin berichtet: „Die Kinder von Dame Angela Lansbury sind traurig, mitteilen zu müssen, dass ihre Mutter heute, Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 1.30 Uhr nachts zu Hause in Los Angeles friedlich im Schlaf gestorben ist, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag.“

Angela Lansbury hätte am 16. Oktober gemeinsam mit ihrer Familie ihren großen Tag feiern sollen. Mit dem Schauspieler Peter Shaw, der bereits 2003 gestorben ist, hat die Fernsehdarstellerin zwei gemeinsame Kinder: ihre Tochter Deirdre Angela Shaw und Sohnemann Anthony Pullen Shaw.

Angela Lansbury ist am 11. Oktober 2022 gestorben. Foto: IMAGO / Landmark Media

Angela Lansbury ist seit 1944 als Schauspielerin tätig gewesen. Ihren großen Durchbruch im Filmgeschäft hat sie jedoch erst im Jahr 1984 mit der Krimiserie „Mord ist ihr Hobby“ feiern können. In der Fernsehserie, die bis 1996 produziert worden ist, spielt sie die Rolle der Kriminalautorin und ehemaligen Englischlehrerin Jessica Fletcher. Im Kult-Vorspann der Folgen sieht man sie stets an einer Schreibmaschine sitzen, mit der Fletcher ihre Krimis schreibt.

Für ihre Leistung in der Kultserie ist sie viermal mit dem Golden Globe als „Beste Serien-Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet worden. Insgesamt hat Angela Lansbury sechs Golden Globes, einen Tony Award und drei Grammys gewonnen. Im Jahr 2013 ist sie in Anerkennung ihrer fast 70-jährigen Schauspielkarriere mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet und 2014 als „Dame Commander“ in den britischen Adelsstand erhoben worden.

Neben ihrer Darbietung als „Mord ist ihr Hobby“-Star Jessica Fletcher ist sie im englischsprachigen Raum vor allem als Synchronsprecherin der Teekanne „Madame Pottine“ in dem Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“ bekannt geworden. Im Jahr 1995 hat man sie schließlich zur „Disney-Legende“ ernannt. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung der Walt Disney Company, die an Personen verliehen wird, die einen außerordentlichen Beitrag zu den Disney-Filmen geleistet haben.

Die Beerdigung von Angela Lansbury soll laut Angeben der Familie im kleinen Kreis stattfinden. „Eine private Familienfeier wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt stattfinden“, heißt es in dem Statement, das „People“ vorliegt.