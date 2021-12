Mirco Nontschew: TV-Comedian ist tot – Fans erschüttert „fassungslos...“

Schocknachricht aus der TV-Landschaft: Comedian Mirco Nontschew ist tot. Er starb bereits vergangene Woche im Alter von nur 52 Jahren.

Das erfuhr „Bild“ von seinem Manager: „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.“

Mirco Nontschew war einer der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Komiker. Zuletzt brachte er seine Fans in „Bully“ Herbigs Format „LOL – Last One Laughing“ zum Lachen. Die neue Staffel mit ihm sollte im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Berühmt wurde Mirco Nontschew vor allem in der 90er-Kultsendung „RTL Samstag Nacht“.

Das war Mirco Nontschew:

Er wurde am 29. Oktober 1969 in Ost-Berlin geboren

Berühmt wurde er durch die TV-Show „RTL Samstag Nacht“

2001 erhielt er seine eigene Sendung „Mircomania“ bei Sat.1

2004 spielt er im Kinofilm „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ und 2006 in der Fortsetzung „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ mit

2021 feierte er in Bully Herbigs Format „LOL: One Last Laughing“ sein TV-Comeback

Mirco Nontschew war einer der beliebtesten Comedians. Foto: Imago

Seine Fans trauern bereist im Netz um den Star:

„Ich bin gerade entsetzt und echt traurig, dass Mirco Nontschew zu jung gestorben ist. Es hängen so viele Erinnerungen an ihn. Wie oft hab ich mit meinen Eltern zusammen Samstag Nacht geschaut. Oder mich über ihn bei Mario Barth amüsiert. So schade. Viel Kraft seiner Familie!“

„DAS macht mich jetzt jetzt echt fassungslos....“

„Unfassbar, Ruhe in Frieden, Mirco Nontschew!“

„Oh nein. Mirco Nontschew ist tot. Was für ein Verlust.“

„RIP Mirco Nontschew“

Was genau zum Tod des Comedians geführt hat, ist bislang unklar. Mirco Nontschew hinterlässt zwei Töchter.(jhe)