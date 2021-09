Michelle: Tochter Marie Reim veröffentlicht super sexy Fotos – SO reagiert die Sängerin darauf

Na wen haben wir denn da? Die Tochter der Schlagerstars Michelle und Matthias Reim, Marie Reim, zeigt sich plötzlich von einer ganz neuen Seite.

Mit ihrem sexy Vamp-Look stiehlt sie glatt ihrer Mama die Show, ob Michelle etwa das Vorbild für Maries heißes Outfit war?

Michelle: Tochter Marie Reim trägt jetzt Lack und Leder

In einem schwarzen Lack-und-Leder-Outfit posiert Marie Reim am Set ihres neuen Musikvideos „Ich bin so verliebt“. Das Kind von Michelle und Matthias Reim macht bereits seit Jahren sein eigenes Ding. 2012 hatte die 21-Jährige ihren ersten TV-Auftritt bei Florian Silbereisens „Herbstfest der Überraschungen“.

Michelle zeigt sich gerne in sexy Outfits auf der Bühne. Foto: IMAGO / Eibner

Im Februar 2020 veröffentlichte sie schließlich ihre erste eigene Single mit dem Titel „SOS“. Damals trat Marie noch deutlich konservativer auf. Das Image des braven Mädchens hat die Nachwuchskünstlerin nun aber endgültig hinter sich gelassen. Stattdessen setzt Marie auf ein selbstbewusstes und verführerisches Auftreten – ganz wie ihre Mutter Michelle.

----------------------------------------

Das ist Michelle:

Tanja Gisela Hewer wurde am 5. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren

Als Sängerin tritt sie unter dem Künstlernamen Michelle auf

Ihre erste Single war „Und heut' Nacht will ich tanzen“

2001 belegte Michelle beim ESC den achten Platz für Deutschland

Einer ihrer größten Hits ist der Song „Idiot“, den sie zusammen mit Ex-Mann Matthias Reim aufnahm

Mit Matthias Reim hat sie die gemeinsame Tochter Marie Reim

Die 21-Jährige ist mittlerweile selbst eine erfolgreiche Schlagersängerin

----------------------------------------

Michelle begeistert von Maries neuem Look: „Ich bin mega stolz auf dich!“

Auch die blonde Mähne ist inzwischen dahin, denn Marie trägt jetzt feuerrote Haare auf dem Kopf. Ihre Augen sind schwarz umrandet, passend zum sexy Leder-Outfit. Als Oberteil trägt die 21-Jährige lediglich ein Bustier in Latex-Optik. Ganz schön gewagt.

Doch von Mama Michelle bekommt Marie Reim vollste Unterstützung. „Du bist die Beste, Marie! Ich bin mega stolz auf dich!“, kommentiert sie den aufreizenden Look ihrer Tochter.

Und auch die Fans der Newcomerin können kaum genug von dem neuen Aussehen bekommen. „Ich liebe deinen neuen Look. Freu mich auf die Single“, heißt es in den Kommentaren. Ein anderer Follower stellt fest: „Mega Ausstrahlung!“

----------------------------------------

Mehr Schlager-News:

Kerstin Ott: Schlagersängerin schießt gegen Kollegen – „Mit dem Kopf gegen irgendeine Wand gerannt“

Vanessa Mai: Mega-sexy Foto – „Wie viel Po darf im Bild sein?“

Maite Kelly: Kurioser Auftritt in ZDF-Schlagershow – Zuschauer völlig irritiert „Was hat sie genommen?”

----------------------------------------

Maries Papa Matthias äußerte sich im Interview mit dieser Redaktion zu einem ganz anderen Thema. Was er von Musikern wie Nena und Co., die sich gegen die Corona-Maßnahmen aussprechen, hält, liest du hier.

Matthias Reim: Rückschlag für den Schlagerstar – jetzt ist es endgültig

Welche traurige Nachricht der Sänger kürzlich mit seinen Fans teilen musste, erfährst du hier.