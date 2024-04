Michelle macht trauriges Geständnis – „Habe meine Gesundheit oft vernachlässigt“

Sie gehört zu den absoluten Stars der Schlagerszene: Michelle steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und begeistert Millionen von Fans mit ihrer Musik. Doch damit ist bald Schluss.

Die 52-Jährige hat vor Längerem ihr Bühnen-Aus offiziell gemacht und ihr allerletztes Album angekündigt. Die Sängerin blickt zurück auf eine bewegende Karriere, die neben einigen Hochphasen aber leider auch zahlreiche Talfahrten beinhaltet.

Michelle hatte schwierige Kindheit

In einem Interview mit dem „Stern“ gibt Schlagerstar Michelle nun Einblicke in ihre Kindheit und Jugend. Diese Zeiten waren für die heute 52-Jährige nämlich alles andere als einfach. „Geschlafen habe ich heimlich bei einer Freundin und bin tagsüber wieder raus, um nebenher in einer Kneipe zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen“, erzählt die Partnerin von Eric Philippi.

Und auch im weiteren Verlauf ihres Lebens hatte Michelle mit vielen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Einer der prägnantesten Momente dürfte für sie der Tag gewesen sein, an dem sie einen Schlaganfall erlitten hat. Es geschah 2003 während der Osterferien. Kurz nach den Feiertagen stand sie bereits wieder auf der Bühne – ein fataler Fehler, den sie bis heute bereut.

„Ich hätte besser auf mich aufpassen müssen“

Die Schlagersängerin habe sich selber so unter Druck gesetzt, dass sie am Ende völlig ausgelaugt war. „Ich habe meine Gesundheit generell oft vernachlässigt. Ich wollte perfekt sein und funktionieren. Ich hatte immer eine Peitsche im Nacken. Ich hätte besser auf mich aufpassen müssen“, sagt Tanja Gisela Hewer, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, in dem Interview.

Wie es nach ihrem Karriere-Aus für sie weitergeht, verrät sie allerdings noch nicht. Bleibt abzuwarten, ob Michelle komplett von der Bildfläche verschwinden wird oder doch noch hier und da ein Lebenszeichen von sich geben wird.