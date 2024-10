Michail Paweletz privat: DIESES Hobby war der Startschuss für seinen Weg zum ARD-Nachrichtensprecher

Wenn es am Nachmittag in der ARD heißt „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau“, sieht man oft auch Michail Paweletz vor der Kamera stehen. Seit einigen Jahren ist er Sprecher der ARD-Nachrichten. Er moderiert außerdem eigene Sendungen, ist Podcast-Sprecher und steht in Fernsehserien vor der Kamera. Bis er dahin kam, war es für den Journalisten ein weiter Weg. Eine Leidenschaft, die Michail Paweletz privat schon fast sein ganzes Leben verfolgt, hat ihm schließlich zu seiner Karriere als Moderator verholfen.

Während seines Studiums wollte er noch eine ganz andere Richtung einschlagen. Dann hat es aber doch mit der Fernsehkarriere geklappt. Privat beschäftigt er sich intensiv mit der Musik und dem Tennis. Abseits der Öffentlichkeit ist er ein Familienvater, der sein Privatleben fernab der Kameras genießt. Alles, was du über ihn wissen musst, erfährst du hier.

Michael Paweletz privat: Kindheit und Studium

Paweletz wurde am 26. März 1965 in dem kleinen Vorort von Heidelberg, in Ziegelhausen, geboren. Sein Vater, Neidhard Paweletz, war Krebsforscher an dem deutschen Krebsforschungszentrum und Professor an der Uni in Heidelberg. Michail Paweletz Mutter, Gisela, war Erzieherin. Sein Vater spielte Geige. Das motivierte ihn, das Instrument selbst auszuprobieren. Mit sieben Jahren begann Michail Paweletz, regelmäßig Geige zu spielen.

„Es hat irgendwie funktioniert. Ich musste nicht so viel üben wie die anderen“, sagte er in einem Interview bei „Das!“ im Jahr 2022. Besonders gefällt ihm das Spielen mit anderen, erzählt er dort weiter. „Ohne Sprechen schafft man was Gemeinsames, eine Harmonie“, so Paweletz. Es ist also wenig verwunderlich, dass er nach seinem Abitur an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg studierte. Später zog ihn es an die Folkwang-Hochschule in Essen, wo er dann sein Studium abschloss, so „focus.de“. Der Wechsel zum Fernsehen kam dann durch Zufall.

Von der Musik zum Fernsehen

Während des Studiums hat er bereits Sprechunterricht genommen. Nach seinem Studium war er dann Teil der Hamburger Symphoniker und bereits ab und zu im Fernsehen zu sehen. Allerdings hat man bei diesen Auftritten nicht seine Stimme, sondern nur sein Talent an der Geige gehört. Als dann 1995 beim „Nachtkonzert“ des NDR ein neuer Moderator gesucht wurde, war Michail Paweletz wie gemacht für die Stelle. Er war Profi in Sachen Musik und hatte bereits Sprechtraining.

Anfang 2004 wird Michail Paweletz für die Nachtausgabe der „Tagesschau“ gecastet und ist am 11. März des Jahres das erste Mal auf Sendung. Dort ist er der erste schwarze TV-Nachrichtensprecher in der Geschichte der ARD. Wenig später kamen „tagesschau24“ und das „ARD-Nachtmagazin“ dazu. Höhepunkt seiner bisherigen Karriere ist dann die Rolle als Moderator der Nachmittagsausgaben der „Tagesschau“. Im Januar 2022 löste er gemeinsam mit seiner Kollegin Susanne Stichler den damaligen Nachrichtensprecher, Klaus Erich Böstkes, ab. „Man muss Verantwortung übernehmen“, sagte Paweletz in einem Interview bei „Das!“ im Jahr 2022 zu seiner neuen Stelle. Denn: Mit den Zuschauerzahlen steigt auch der Druck, vor der Kamera abzuliefern.

Michail Paweletz: So begann die Karriere des Moderators

Vom Live-Moderator hat er sich journalistisch über die Jahre weiterentwickelt. Er hatte Gastauftritte im Tatort-Krimi „Ordnung im Lot“ und ist seit 2020 der Haupterzähler beim „Tatort. Der Podcast„. Was ihn aber besonders interessiert, ist das Erklären von komplexen Themen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Im Format „Wie … bist du?“, das Michail Paweletz und Stefan Mühlenhoff gemeinsam für den NDR und ARD-aktuell auf die Beine gestellt haben, versucht er genau das.

In der Sendung diskutieren Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ein gesellschaftlich relevantes Thema. „Wie demokratisch bist du?“, „Wie sexistisch bist du?“, „Wie rassistisch bist du?“, waren einige Fragen, die in dem Format diskutiert wurden. Besonders auf Social-Media war das Projekt sehr erfolgreich. Zwischen all dem Trubel des Arbeitsalltags findet der Moderator einen Ausgleich beim Tennisspielen. Auch die Musik begleitet ihn noch immer. „Das ist ein wunderbarer Ausgleich für mich, wenn ich die Geige in die Hand nehmen. Diese Töne zu hören und mit dem Kopf dann ganz woanders zu sein“ – auch nach Nachrichtentagen, erst recht wenn es emotional anstrengend ist.

Womit sich der Moderator Michail Paweletz privat gerne beschäftigt, weißt du jetzt.