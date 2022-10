Michael Wendler macht unheilvolle Ankündigung – „Bald auch in Deutschland“

Es scheint, als hätte Michael Wendler sein Steckenpferd gewechselt. Nein, hierbei handelt es sich nicht etwa um eine unpassende Anspielung auf Laura Müller. Vielmehr geht es um des Schlagerstars liebstes Thema auf seinem Telegram-Kanal. Wir erinnern uns: Vor wenigen Monaten noch, fabulierte der „Sie liebt den DJ“-Sänger noch über das Für und Wider der Corona-Schutzimpfung. Wobei es dem Wendler dabei wohl eher um das Wider als das Für ging.

Jetzt hat sich Michael Wendler dagegen großteils auf die Politik der Bundesregierung in Bezug auf Russland und den – zumindest in seinen Augen – drohenden Energiekollaps eingeschossen. Dass ihn das im weit entfernten Amerika eher weniger tangieren dürfte, scheint den Wendler dabei nicht zu stören. Zu groß ist die Sorge um das einstige Heimatland.

Michael Wendler schürt Panik bei seinen Fans

So schrieb Michael Wendler bei Telegram (und natürlich in Versalien): „Blackout bald auch in Deutschland. Energieexperten glauben, dass ein Blackout ganze zehn Tage und länger dauern könnte.“ Doch was ist dran an Wendlers Horrorszenario?

Mutmaßlich recht wenig. So gibt es bislang keine seriösen Informationen über einen drohenden Blackout. Im Gegenteil. Im Gespräch mit dem TV-Sender Welt beruhigte der Experte für Energiewirtschaft, Dr. Wolfgang Fritz, die erhitzten Gemüter: „Im engeren Sinne versteht man unter Blackout eine sehr großräumige, unvorhergesehen auftretende Störung, die möglicherweise ein ganzes Land oder große Teile von Ländern betreffen kann.“

Fritz weiter: „Diese Ereignisse sind sehr selten. Man kann sich kaum an solche Ereignisse erinnern.“ Von der Bundesnetzagentur heißt es zudem: „Ein Blackout, also ein langanhaltender und großflächiger Stromausfall, ist äußerst unwahrscheinlich.“ Ein aktueller Stresstest habe ergeben, dass „krisenhafte Situationen“ über mehrere Stunden im Stromnetz sehr unwahrscheinlich seien.