Michael Wendler geschockt: Er erfuhr es erst aus der Presse

Es war schon fast ein wenig zu ruhig um Michael Wendler geworden. Doch keine Sorge, lieber Fan der mehr oder weniger gepflegten Unterhaltung – er meldet sich mit knallharten Aussagen zurück. In der neuen Ausgabe des gemeinsamen Podcasts mit seiner Frau Laura Müller holt der Wendler nämlich zum Rundumschlag gegen seine Schlagerkollegen aus.

Besonders Mallorca-Star Krümel bekommt dabei den Zorn des Schlagerstars zu spüren. Doch was war geschehen? Wie konnte Marion Pfaff, so der echte Name der Betreiberin von „Krümels Stadl“ auf Mallorca, Michael Wendler so erzürnen?

Michael Wendler spricht über seine Gage

Es ging – wie konnte es anders sein – ums Geld. So hatte Krümel schon vor geraumer Zeit gegenüber dieser Redaktion über ihren Plan gesprochen, den Wendler zu sich in die Bar zu holen. Die Aktion, so Krümel, sei jedoch an den Forderungen des Sängers gescheitert. Kurzum: Der Wendler war ihr einfach zu teuer.

Aussagen, die der „Sie liebt den DJ“-Sänger jedoch so gar nicht nachvollziehen konnte. „Bei der Krümel ist es halt so, es ist wohl auch eine Sängerin, ist mir aber persönlich nicht so bekannt. Ich weiß nur, sie hat eine Location und wollte mich wohl buchen für einen Auftritt auf Mallorca. Und da gab es wohl Uneinigkeiten bezüglich der Gage. Ich habe damit aber gar nichts zu tun, sondern es wurde alles im Vorfeld mit dem Management verhandelt und kam gar nicht so richtig zu mir durch“, erklärte Michael Wendler im Podcast „Die Wendlers“.

Erst aus der Presse habe er von den Vorwürfen seiner Kollegin erfahren. Es sind Vorwürfe, die auch Laura Müller nicht nachvollziehen konnte. „Ich glaube, es gibt weitaus teurere Künstler“, so Müller. Und auch Michael Wendler wollte das so nicht stehen lassen.

„Keiner geht ja umsonst arbeiten“

„Ich weiß, das hören einige nicht gerne, aber für meinen Bekanntheitsgrad und für die Vielzahl an Songs, die ich geschrieben habe, für die vielen Hits, die ich hatte, ist mein Gagenpreis eigentlich auf unterstem Niveau. Wenn man bedenkt, welche Gagenpreise andere Künstlerkollegen von mir aufrufen. Das ist halt unfair. Aber es ist immer das Gleiche, kaum sind die Leute nicht imstande, deine Gage zu bezahlen, schon werden sie pampig und müssen über dich lästern.“

Mehr Nachrichten:

Oder wie es Laura so blumig auszudrücken vermag: „Dass niemand von Luft und Liebe lebt, das sollte man ja auch … Entschuldigung, macht ja niemand. Keiner geht ja umsonst arbeiten.“