Michael Mittermeier zur Bundestagswahl: DIESE Partei soll in die Regierung

Am Sonntag wissen wir endlich mehr. Wenn am Sonntagabend die ersten Hochrechnungen kommen, ist vielleicht bereits abschätzbar, welche Koalition dieses Land durch die kommenden vier Jahre führen könnte. Einer, der sich die Grünen in der Regierung wünscht, ist Komiker Michael Mittermeier.

Im Interview Ende Juli verriet Michael Mittermeier, warum die Grünen in der Regierung aus seiner Sicht eine gute Wahl wären und es eigentlich keine Alternative gäbe.

Michael Mittermeier: „Grün ist keine Partei, sondern eine Einstellung“

„Nennt mir bitte eine (Alternative, Anm. d. Red.)! Welche Partei wurde am meisten kopiert und hat am meisten die Politik beeinflusst in den letzten 20 Jahren? Die Grünen! Die CSU hat mittlerweile grüne Botschaften. Alles, was wir an Klimapolitik haben, Kinder- und Frauenrechte… ich wüsste nicht, dass da von konservativer Seite wahnsinnig viel Innovation kam. Und die Grünen – so chaotisch sie manchmal seien mögen und ich finde auch nicht alles toll bei ihnen – transportieren einen Gedanken. Grün ist keine Partei, sondern eine Einstellung. Grün ist auch ein Spirit, die Welt globaler zu sehen und nicht immer nur auf kleine Einzeldinge zu schauen“, so Mittermeier gegenüber dieser Redaktion.

-------------------------------

Das ist Michael Mittermeier:

Michael Fritz Mittermeier wurde am 3. April 1966 in Dorfen, Oberbayern geboren

Er studierte Politologie und Amerikanistik in München und schrieb seine Abschlussarbeit über das Thema Amerikanische Stand-up-Comedy

Sein ersten Fernsehauftritt hatte er im ZDF. In der Sendung „Scooter“ war er gemeinsam mit seinem Bruder zu sehen

Sein Durchbruch gelang ihm mit seinem Programm „Zapped“ (1996)

Darin parodiert er unter anderem Werbespots bekannter Marken oder Fernsehserien wie „MacGyver“ oder „Game of Thrones“

In seinem Programm vermischen sich klassische Kabarett-Elemente mit moderner Stand-up-Comedy

Seine Frau ist die Sängerin Gudrun Allwang. Die gemeinsame Tochter kam 2008 zur Welt

-------------------------------

Der Komiker weiter: „Ich denke, es täte einer Union oder der SPD ziemlich gut, als Junior-Partner neben den Grünen zu stehen. Ob das passiert oder nicht, das werden wir rausfinden.“

