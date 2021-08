Mia Julia: Jetzt ist es raus – „Es passiert wirklich!“

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie musste Mia Julia spontan umplanen. Normalerweise verdiente die Blondine ihr Geld mit Auftritten am Ballermann, doch sämtliche Mega-Events auf Mallorca wurden 2020 abgesagt.

Also orientierte sich Ex-Pornodarstellerin Mia Julia um und machte in der Zwischenzeit mit Nacktfotos Geld. Damit könnte aber schon bald wieder Schluss sein. Müssen sich die Fans der Sängerin nun etwa wirklich von den heißen Aufnahmen verabschieden?

Mia Julia: Ehemann lässt Bombe platzen – „Die Partykönigin ist zurück im Bierkönig!“

Voller Vorfreude verkündet Peter Brückner, der Ehemann von Mia Julia bei Instagram: „Es passiert wirklich! Die Partykönigin is back!“

Mia Julia will endlich wieder auf der großen Bühne stehen. Foto: imago images / osnapix

Dazu teilt er ein Bild von seiner Liebsten mit der Aufschrift: „Die Partykönigin ist zurück im Bierkönig! Endlich wieder Mia!“ Ja, richtig gelesen: Mia Julia soll noch diesen Sommer ein Konzert im Kult-Lokal auf Mallorca geben.

Das ist Mia Julia:

Mia Julia Brückner wurde am 9. Dezember 1986 in München geboren

Als Pornodarstellerin war sie lange Zeit unter dem Namen Mia Magma bekannt

Im Jahr 2012 zog sie sich aus der Porno-Branche zurück

Seidem tritt sie unter dem Künstlernamen Mia Julia als Ballermann- und Schlagersängerin auf

Seit Ende 2020 veröffentlicht sie über das Portal „Onlyfans“ wieder selbstgedrehte Erotikfilme

Im Jahr 2014 nahm Mia Julia bei der Promi-Ausgabe von „Big Brother“ teil

Mia Julia feiert noch diesen Monat im Bierkönig – Zuschauer müssen sitzen bleiben

Das „emotionale Comeback des Jahres“, wie es in der Ankündigung heißt, soll planmäßig am 24. August stattfinden. Ab 17 Uhr geht es dann im Bierkönig an der Playa de Palma los.

Mia Julia ist allerdings nicht die einzige Schlagerkünstlerin, die das Partyfieber zurück zum Ballermann bringt. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, habe Tim Toupet bereits im Juli den Auftakt gemacht. Corona-bedingt war es den Besuchern jedoch untersagt, aufzustehen. Während des gesamten Konzerts mussten die Zuschauer auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Darauf müssen sich nun wohl auch die Fans von Mia Julia gefasst machen.

Doch das sollte den Ticketverkauf nicht allzu sehr beeinträchtigen. Denn welcher Partyfan freut sich derzeit nicht über die Möglichkeit, endlich wieder ein Live-Event besuchen zu können?

Ob sich Mia Julia deshalb aber wirklich schon von ihrem Onlyfans-Account trennt, ist eher fraglich. Schließlich lässt es sich mit den sexy Fotos ziemlich gut Geld verdienen.

