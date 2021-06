Melanie Müller teilt Foto mit DIESEM Sänger: Fans gespalten – „Da weißt du, was bei ihr Phase ist“

Um Mallorca-Star Melanie Müller gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen. So schimpfte die Sängerin in der Vergangenheit über die Maskenpflicht oder sorgte mit angeblichen Alkohol-Fotos für Aufregung.

Und auch bei ihrem aktuellen Instagramfoto scheiden sich die Geister. So teilte Melanie Müller ein Bild mit einem Sänger, der zu Beginn seiner Karriere nicht wirklich ruhmreich in Erscheinung getreten war.

Melanie Müller: Bild mit Stephan Weidner sorgt für Diskussionen

Auf dem Bild sind Melanie Müller und Stephan Weidner zu sehen. Stephan Weidner? Da klingelt doch was? Richtig, der Mann ist der Frontsänger der Band „Böhse Onkelz“.

Die wiederum sorgten in den 80ern unter anderem mit Songs wie „Der nette Mann“ oder „Frankreich '84“ für Kontroversen, da die Lieder Gewalt und rechtes Gedankengut propagierten. Später distanzierte sich die Band von der rechten Szene, schrieb mit „Deutschland im Herbst“ sogar einen Protestsong gegen Nazis und Gewalt.

Melanie Müller: Glückwünsche an „Böhse Onkelz“-Frontmann

Und doch, so ganz scheint die Band das Image noch nicht losgeworden zu sein. Unter dem Bild von Melanie Müller und Stephan Weidner, mit dem die Malle-Sängerin dem Rocker mit den Worten „Happy Birthday, Stephan! Ob mit den Onkelz oder als Solo-Künstler: Deine Texte und die Musik haben mein bisheriges Leben geprägt! Mit Stolz und dennoch ziemlich kitschig, trage ich als Fan dein Autogramm unter meiner Haut! Lass es krachen, viel Gesundheit und auf bald“ zum Geburtstag gratuliert, häufen sich Kommentare wütender Fans.

------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“, im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder, Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

------------------

So fragt ein Follower: „Haben denn die Lieder 'Türken raus' oder 'Deutschland den Deutschen' von den Onkelz auch dein bisheriges Leben geprägt?“ Und ein anderer fügt an: „Wenn diese Band ihre Jugend geprägt hat. Da weißt du, was bei ihr Phase ist.“

------------------

Mehr zu Melanie Müller:

Melanie Müller: Bittere Abrechnung nach Show-Aus – „Schade, dass Deutschland das nicht sieht“

Melanie Müller: Flirt-Offensive für Karl Lauterbach - „Komm zwischen meine Brüste“

------------------

Doch es gibt nicht nur negative Kommentare. Viele Fans feiern Melanies Musikgeschmack. „Schönes Foto von euch! Bin bisschen neidisch“, schreibt beispielsweise ein Follower der Mallorca-Sängerin.

Zuletzt sorgte Melanie Müller mit dieser Ankündigung für Aufregung. Sogar ER mischte sich ein.