Meghan Markle und Prinz Harry: Schock-Nachricht! Jetzt kommt raus, dass ...

So langsam sickert durch, warum Meghan Markle und Prinz Harry Mitte der Woche die Bombe platzen ließen und sich Hals über Kopf von ihren royalen Pflichten verabschiedeten - ohne die Queen zu informieren oder sich anderweitig abzusprechen.

Wie die britische Sun jetzt erfahren haben will, stand Meghan Markle kurz vor einem Zusammenbruch. „Meghan fühlte sich im Vereinigten Königreich nicht zuhause. Prinz Harry wusste das und möchte, dass sie glücklich ist“, wird dort eine anonyme Quelle zitiert.

Meghan Markle: Schock-Nachricht - Herzogin stand vor Zusammenbruch

Das habe sich in der letzten Zeit nur noch mehr verschlechtert. Und als die royale Familie dann über die Weihnachtsfeiertage für sechs Wochen Urlaub in Kanada machte, soll es Meghan Markle mehr als deutlich geworden sein, dass sie Abstand braucht und wie gut es ihr in Nordamerika geht.

Prinz Harry soll befürchtet haben, ein zu langer Aufenthalt in Großbritannien könnte laut Sun zu einem Zusammenbruch von Meghan führen. Deshalb ging alles so schnell. Nur noch einem Tag, als sie britischen Boden betraten, verkündeten sie über ihren Instagram-Kanal „Sussexroyal“ die Nachricht, die das Königshaus Kopf stehen ließ.

Queen Elizabeth II. scheint sich mittlerweile vom Schock erholt zu haben - und berief eine Krisensitzung ein. Alle Infos hier >>>

Meghan Markle reiste derweil mit Söhnchen Archie (acht Monate) zurück in die Staaten.

Prinz Harry, Meghan Markle und Baby Archie. Foto: imago images

In der Doku offenbarte das royale Paar schon seine Gefühle

Dass es der 37-jährigen US-Amerikanerin nicht gut ging und sie sich fehl am Platz fühlte, kommt nicht überraschend oder scheint nicht neu zu sein, öffnete Meghan Markle doch dem Journalisten Tom Brady ihr Herz und sprach in der umstrittenen Doku über ihr Innenleben.

Auch Prinz Harry machte dort deutlich, dass er es auf keinen Fall ertragen könnte, wenn seine Ehefrau Ähnliches wie seine Mutter Diana erleiden müsste.

