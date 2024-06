Meghan Markle: Springt sie jetzt über ihren Schatten? „Eine der Fragen“

Sie hat das, wovon viele nur träumen können: eine eigene Familie, einen Prinzen an ihrer Seite, ein wunderschönes Haus und ein nicht gerade kleines Vermögen. Meghan Markles Leben scheint auf den ersten Blick perfekt.

Doch ob es das tatsächlich ist? Wohl eher nicht, denn es gibt eine ziemlich große Baustelle im Leben der Herzogin, die sich schon seit Jahren immer weiter zu vergrößern scheint. Und das ist ihre Familie – insbesondere ihr Vater. Ob die 42-Jährige mit Blick auf dessen 80. Geburtstag in wenigen Wochen über ihren Schatten springen wird?

Meghan Markle: Gratuliert sie ihrem Vater?

Für Thomas Markle, den Vater von Meghan Markle, steht am 18. Juli ein ganz besonderer Tag an. Er wird 80 Jahre alt. Ein runder Geburtstag, den Thomas gerne im großen Kreis mit seinen Liebsten feiern würde. Und dazu gehört zumindest in seiner Vorstellung natürlich auch seine Tochter Meghan mit Ehemann Prinz Harry, sowie den Enkeln Archie und Lilibet.

Auf einen Besuch der vier oder auch nur Glückwünsche zu seinem Ehrentag wird er aber wohl – mal wieder – verzichten müssen. Zu Tochter Meghan und deren Familie besteht schon seit einigen Jahren kein Kontakt mehr und daran dürfte sich wohl auch anlässlich des 80. Geburtstags von Thomas nichts ändern.

„Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ist das eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde“

Dass Meghan Markle plötzlich über ihren Schatten springt und wieder Kontakt mit ihrem Vater aufnimmt, ist sehr unwahrscheinlich. Der Vertrauensverlust nach gestellten Paparazzi-Bildern vor der Hochzeit, einem privaten veröffentlichten Brief sowie zahlreicher Demütigungen in Interviews dürfte zu groß sein.

Dem scheint sich auch Thomas bewusst zu sein. Gegenüber der „Dailymail“ erklärte er nun: „Ich weiß, dass die Person, von der ich am liebsten etwas hören würde – Meghan – sich nicht melden wird.“ Auch sein Wunsch, endlich einmal seine royalen Enkel zu Gesicht zu bekommen, wird wohl auch dieses Jahr nicht in Erfüllung gehen.

Genauso schlecht stehen die Chancen für ein Kennenlernen mit Meghan Markles Ehemann Prinz Harry. Auch diesen soll Thomas Markle nicht persönlich kennen. Für ihn unerklärlich: „Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ist das eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde.“

Ob er diesen allerdings mit regelmäßigen Interviews und Seitenhieben gegen Meghan und ihre Familie näherkommt? Wohl kaum.