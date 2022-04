Meghan Markle: Ehekrise? Prinz Harrys Verhalten ist „besorgniserregend“

Vor vier Jahren gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Ja-Wort und versprachen sich die ewige Liebe bis zum Tod. Doch davon scheint inzwischen nicht mehr viel zu spüren sein – zumindest, wenn man den neusten Gerüchten Glauben schenkt.

Das aktuelle Verhalten von Prinz Harry zeigt laut Insidern deutlich, wie ernst es um die Beziehung mit Meghan Markle steht.

Dieser Auftritt von Prinz Harry dürfte für Streit mit Meghan Markle gesorgt haben

Nimmt man die vergangenen Auftritte des Royals genauer unter die Lupe, wirkt es ganz so, als wolle sich Prinz Harry von Meghan Markle distanzieren.

Seine Teilnahme an einer Rodeo-Meisterschaft in Texas Anfang März widerspricht ganz deutlich den Werten seiner Ehefrau Meghan, die eine bekennende Tierschützerin ist und angeblich gar nicht begeistert von Harrys Aktion gewesen sein soll.

Und auch beim Super Bowl im Februar ist Prinz Harry ohne Meghan Markle aufgetaucht – stattdessen hat er sich das Footballspiel mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie angesehen. Ein ungewöhnlicher Anblick, wenn man bedenkt, dass Harry und Meghan früher nahezu jeden Auftritt zu zweit wahrgenommen haben.

Steht die Ehe von Meghan Markle und Prinz Harry vor dem Aus? Foto: imago images/Parsons Media

Stehen Meghan Markle und Prinz Harry vor der Scheidung? „Entfremdeter denn je“

„Harrys kürzlicher Auftritt beim Texas Rodeo war völlig bizarr, fast so, als ob er versuchen würde, in die amerikanische Kultur einzutauchen. Es war besonders bizarr, weil es so eindeutig gegen Meghans Tierschutzüberzeugungen verstößt. Und Meghans Abwesenheit beim Super Bowl war ebenfalls verwirrend“, beteuert Royals-Experte Duncan Larcombe gegenüber dem US-Magazin „Closer“.

Doch nicht nur zwischen ihm und Meghan scheint es zu kriseln. Seit seiner Beziehung mit der ehemaligen Schauspielerin isoliert sich Prinz Harry zunehmend von seinen Freunden und der Familie in England. Zur Gedenkfeier seines geliebten Großvaters Prinz Philip am 29. März ist er nicht mal erschienen. „Es ist besorgniserregend, denn er ist jetzt entfremdeter denn je – was zeigt, dass die Dinge nicht gut laufen“, behauptet Larcombe.

----------------------------------------

Mehr zu Meghan Markle:

----------------------------------------

Klingt nach einer Menge Ärger im Hause Mountbatten-Windsor. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Kinder Archie und Lilibet davon nichts mitbekommen.