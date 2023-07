Für Prinz Harry scheint jeder Besuch in London ein Stich ins Herz zu sein. Wenn der jüngste Sohn von König Charles III. wegen diverser Feierlichkeiten zurück in seine Heimat kehrt, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Einer der Gründe ist das nunmehr zerrüttete Verhältnis von ihm und seiner Frau Meghan Markle zu seiner royalen Familie.

Jetzt kommt raus: Prinz Harry und Meghan Markle müssen offenbar ganz intern eine „private Vereinbarung“ mit dem König treffen, wenn künftig Besuche in London anstehen.

Meghan Markle und Prinz Harry: „Private Vereinbarung“ mit dem König

Das Paar lebt bereits seit knapp zwei Jahren in den USA – weit weg von dem Rest der royalen Familie in Europa. Vor ihrem Rücktritt als Senior Royals lebten Harry und Meghan im Frogmore Cottage im Park von Schloss Windsor. Doch Anfang des Jahres erhielten sie laut dem britischen „Express“ eine Räumungskündigung von König Charles. Sir Michael, der Finanzberater des Königs, bestätigte, dass das Paar das Anwesen geräumt und verlassen hat.

Das bedeutet: Meghan Markle und Prinz Harry haben im Falle einer Rückkehr keinen festen Wohnsitz mehr im Vereinigten Königreich. Der „Express“ erklärt unter Berufung der „Sun“, dass sie von nun an erst mit dem König sprechen und eine „private Vereinbarung“ treffen müssen, wenn sie irgendwo in einer royalen Unterkunft übernachten wollen.

Bisher soll Prinz Harry während seiner kurzweiligen Besuche in London aber auch weiterhin im Frogmore Cottage übernachtet haben, unter anderem bei der Platin-Jubiläumsfeierlichkeit der verstorbenen Königin Elizabeth II. im Sommer 2022. Damals war Harry mit Meghan und deren beiden Kindern Prinz Archie und Lilibet zu Besuch.

So oder so wird die offizielle Schlüsselabgabe des Anwesens Narben bei Prinz Harry hinterlassen haben, war es doch ein Geschenk der verstorbenen Königin an ihn und Meghan Markle nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018.