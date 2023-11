Meghan Markle und Prinz Harry verspottet: Darüber lacht die ganze Welt

Meghan Markle und Prinz Harry sind eines der bekanntesten Paare des Planeten. Seit der englische Prinz und die US-amerikanische Schauspielerin im Jahre 2016 gemeinsam durch die Welt gehen, schauen die Augen der ganzen Welt auf die beiden. Und sie bekamen einiges zu sehen.

Von der Traumhochzeit im Mai 2018, über die Geburt zweier Kinder bis hin zum unrühmlichen Zoff zwischen Prinz Harry, Meghan Markle und der königlichen Familie – kaum ein Disput blieb unter der Oberfläche. Klar also, dass auch Satiriker das Paar immer wieder aufs Korn nehmen.

Meghan Markle und Prinz Harry verspottet

In der US-Serie „South Park“ wurden die beiden schon Opfer einer Spott-Attacke, nun zog die Zeichentrickserie „Family Guy“ nach. In der neusten Folge der Cartoon-Reihe sehen wir Meghan und Harry entspannt am Pool liegen, als ein Butler auf die beiden zukommt. Er überreicht Harry Briefe, sagt währenddessen: „Eure Millionen von Netflix für … keiner weiß wofür.“

Eine Anspielung auf den Deal, den Harry und Meghan mit dem Streaming-Riesen eingingen. Allerdings wurde der Podcast „Archetypes“ bereits nach einer Staffel wieder eingestellt.

Meghan Markle kann über den Clip nicht lachen

Meghan Markle selbst konnte über den Clip jedoch gar nicht lachen, wie die der britische „Mirror“ berichtet. Demnach fühle sich die zweifache Mutter gedemütigt. Sie habe den Sketch als unfair empfunden, heißt es weiter.

Zudem erklärte eine, dem Paar nahestehende Quelle dem Magazin „Closer“, dass die Episode eine „empörende Beleidigung“ für Meghan Markle und Prinz Harry sei. Man habe ihnen das Gefühl gegeben, nicht ernst genommen zu werden.

In den USA sieht man den Sketch gar als Hinweis dafür, dass sich die Amerikaner von ihnen abwenden würden. Er kommt zur Unzeit, schließlich hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte gegeben, dass Meghan ihre Schauspielkarriere wieder aufnehmen wolle. Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry spielte die heute 42-Jährige unter anderem die Rolle der Rachel Zane in der Erfolgsserie „Suits“.