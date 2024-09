Meghan Markle: Plötzlich verschwindet sie

Meghan Markle wurde einst als erfolgreiche Schauspielerin im Rampenlicht bekannt, schenkte ihr Herz dann allerdings nicht ihrer Leidenschaft, sondern Prinz Harry. Auch wenn das Paar bereits 2020 aus dem britischen Königshaus austrat und seitdem in Kalifornien lebt, sorgen sie noch immer für Wirbel in den Medien.

Ihre zentrale Rolle in der Öffentlichkeit lässt vor allem Meghan auch bei privaten Auftritten nicht los. So wurde sie nun bei einer schillernden Party zur Eröffnung eines neuen Buchladens in der Nähe ihres Hauses in Montecito gesehen – zusammen mit US-Moderatorin Oprah Winfrey. Aber es scheint, als hätte die Herzogin die Feier ganz schnell wieder verlassen.

Meghan Markle macht Abgang

Meghan Markle hatte ein großes Wiedersehen mit Oprah Winfrey, als die beiden die gleiche Buchladeneröffnung besuchten. Sowohl die Herzogin von Sussex als auch die Talkshow-Moderatorin, die ein berüchtigtes Interview mit ihr und Prinz Harry geführt hatte, waren bei der Eröffnung des „Godmothers“ – einer neuen Buchhandlung in der Nähe ihres Hauses in Montecito – zugegen.

Der Laden wurde von Literaturagentin Jennifer Rudolph Walsh und Kosmetik-Star Victoria Jackson eröffnet, die mit Meghan befreundet sind und von Oprah unterstützt werden. Auf der Eröffnungsparty hielt die Herzogin sogar eine Rede. Darin dankte sie den beiden Inhaberinnen dafür, dass sie einen Raum geschaffen haben, „in dem sich so viele Menschen durch die Seiten gesehen fühlen, sei es im Lachen, in der Trauer oder im Gefühl, weniger allein zu sein.“

Aber es scheint, dass Meghan, sobald sich die Veranstaltung dem Ende neigte, schnell zur Tür eilte.

Meghan Markle entschuldigt sich

Doch dafür gab es einen triftigen Grund. Laut „Town and Country“ entschuldigte sie sich bei den Gästen und verabschiedete sich mit den Worten: „Ich muss das Abendessen für die Kinder machen.“

+++Meghan Markle sitzt auf Goldmine – es wäre ihre größte Rache+++

Sowohl Meghan als auch ihr Ehemann Harry verbindet eine langjährige Beziehung zu Oprah, die sie zum ersten Mal bei ihrer Hochzeit 2018 kennenlernten. Die „Times“ berichtete, dass Meghan das Treffen später als „transformatives Ereignis“ bezeichnete. Laut Gerüchten sollte die Beziehung zwischen den Sussexes und Oprah in letzter Zeit abgekühlt sein. Dem gemeinsamen Auftritt zufolge scheinen die US-Moderatorin und die Herzogin allerdings enger denn je zu sein.

Anfang 2021 setzten sich Prinz Harry und Meghan Markle mit Oprah für ihr Enthüllungsinterview zusammen. Damals konnte niemand vorhersehen, welche Wellen es einmal schlagen werden würde. In dem Gespräch gab das Paar Auskunft über das Leben hinter den Palastmauern und machte einige schockierende Anschuldigungen über ihre Familie.