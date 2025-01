Meghan Markle: Verlobungsring ist ein Vermögen wert – Prinzessin Diana macht es möglich

Meghan Markle schaffte das, wovon viele nur träumen können: Von einer erfolgreichen Schauspielerin stieg sie zur Herzogin von Sussex auf – dank ihrer Hochzeit mit Prinz Harry. Die Traumhochzeit der beiden vor rund sieben Jahren ist noch immer unvergessen. Und auch wenn das Paar mittlerweile nicht mehr im Dienst der Krone steht, sorgt es weiterhin für jede Menge Gesprächsstoff. Besonders dann, wenn es glitzert und funkelt.

In Meghans neuester Kochserie „With Love, Meghan“ auf Netflix spielt nämlich nicht nur das Essen eine Hauptrolle. Im Trailer wurde ihr Verlobungsring von einem Experten genauer unter die Lupe genommen – und der hat es in sich!

Meghan Markle stellt es zur Schau

Es ist nicht nur der Inhalt des Trailers, der die Fans neugierig gemacht hat – auch Meghans Looks haben in ihrer neuesten Netflix-Show wie gewohnt alle Blicke auf sich gezogen. Seit ihrem Eintritt in die königliche Familie im Jahr 2018 wird jedes ihrer Outfits akribisch analysiert. Und auch wenn Meghan Markle keine Prinzessin ist, so besitzt sie doch den ein oder anderen strahlenden Klunker.

Besonders ins Auge stach nun ihr Geschmeide an den Händen, welches sie für ihre neueste Netflix-Adaption gleich mehrfach in die Kamera hielt. Und der Wert spricht für sich!

Meghan Markle: Experte stellt es fest

Ein Schmuckexperte verriet gegenüber dem „Mirror“ nun den Wert von Meghans Geschmeide, welches sie in ihrer Netflix-Show trägt. Laut seinen Berechnungen ist die Kollektion satte 337.226 Pfund (umgerechnet rund 410.000 Euro) wert. Das teuerste Schmuckstück ist jedoch Meghans Verlobungsring. Er wird auf rund 120.000 Pfund (umgerechnet 142.000 Euro) geschätzt. Das Besondere an dem Ring: Das Schmuckstück mit drei Steinen ist mit Diamanten aus der persönlichen Sammlung von Prinzessin Diana besetzt – ein echtes Familienerbstück also!

„With Love, Meghan“ sollte eigentlich am 15. Januar auf Netflix erscheinen. Doch aufgrund der Waldbrände, die Meghans Heimatstadt Los Angeles verwüstet haben, bat sie den Streaming-Riesen, die Veröffentlichung zu verschieben. Der neue Starttermin ist nun der 4. März.