Meghan Markle: Rückkehr in DIESES Business – als Royal war es nicht möglich

Ist das ein weiterer Schritt zurück in ihr altes Leben – oder nur eine weitere Art, Geld als Royals-Aussteiger zu generieren?

Meghan Markle möchte ihren alten Lifestyle-Blog „The Tig“ wiederbeleben. Die Ehefrau von Prinz Harry hatte die Website nach ihrer Verlobung mit dem Royal 2017 offline genommen und seither nicht wieder benutzt. Das könnte sich jetzt sehr bald ändern.

Meghan Markle erhält Genehmigung für „The Tig“

Wie der britische „Mirror“ berichtet, hat Meghan Markle die vorläufige offizielle Genehmigung erhalten, die Website „The Tig“ wiederzubeleben. Der Blog war nach dem Lieblingsrotwein der heute 41-Jährige benannt und repräsentierte alles Schöne in ihrem Leben – darunter Rezepte, Interviews mit Freunden wie Serena Williams und Meinungsstücke zu gesellschaftlichen Themen.

Mit Beginn der Beziehung zu Prinz Harry musste Meghan Markle den Blog, ebenso wie ihren Beruf als Schauspielerin, aufgeben. Doch jetzt, wo beide bereits seit mehreren Jahren als Royals-Aussteiger in den USA leben, möchte die zweifache Mutter wohl wieder bloggen – und hat dabei direkt große Ziele.

+++ Meghan Markle: Fieser Spitzname! So nannte Camilla sie hinter ihrem Rücken +++

Meghan Markle als Kummerkasten-Tante?

Laut Insidern möchte Meghan Markle die Neuauflage von „The Tig“ ähnlich erfolgreich machen wie ihre Schauspiel-Kollegin Gwyneth Paltrow ihre Lifestyle-Website „Goop“. Die Wellness-Website ist derzeit 200 Millionen Pfund (rund 227 Millionen Euro) wert, Paltrow vertreibt darüber außergewöhnliche Produkte wie Vagina-Duftkerzen.

Mehr Themen:

Meghan Markle möchte in „The Tig“ ebenfalls Tipps und Ratgeber zu Essen, Reise, Mode Wellness und bewusstem Leben veröffentlichen – doch das ist noch nicht alles. Aus den Papieren, die beim US-Marken- und Patentamt eingereicht wurden, geht hervor, dass die Amerikanerin auch Kommentare zum „Bereich persönlicher Beziehungen“ schreiben möchte. Möglicherweise könnte sich die Frau von Prinz Harry so auch zur Kummerkasten-Tante entwickeln, in dem sie Briefe und Anfragen von Fans auf ihrer Website beantwortet.

In jedem Fall dürften Fans von Meghan Markle sehr gespannt auf den neuen Blog sein, der schon nächste Woche online gehen soll.