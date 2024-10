Max Kruse privat: DIESER Skandal bedeutete sein endgültiges Karriere-Aus – „Ohne Gesicht wäre besser“

Max Kruse ist ein besonderes Gesicht, wenn es um Spieler in deutschen Fußball geht. Doch das liegt nicht etwa an seinen Erfolgen als Nationalspieler in den Länderspielen. Max Kruse hat den Ruf als Skandal-Fußballspieler – und das nicht ohne Grund. Doch welche Skandale hat sich Max Kruse privat überhaupt geleistet?

Als Profispieler hat Max Kruse in diversen Vereinen gekickt. Privat erfüllt Max Kruse das Klischee eines Fußballers auf allen Ebenen: Pokerleidenschaft, Frauen-Skandale, schnelle Autos – und irgendwo rollt ein Ball übers Feld. Nur nicht da, wo Max Kruse steht, wie sich in der Vergangenheit des Nationalspielers zeigte. Für einen bestimmten Skandal wurde Max Kruse schließlich aus der Mannschaft gekickt. Nachdem er die Karriere an den Nagel hing, macht er seinem Ruf als Trash-Champion alle Ehre.

Max Kruse privat: Vom Anfänger zur Nationalmannschaft – und wieder zurück

Max Bennet Kruse wurde am 19. März 1988 geboren und ist in Reinbek bei Hamburg aufgewachsen. Schon früh war klar, welchen Karriereweg Max Kruse einschlagen würde. Im Jahr 1992 begann Max Kruse für den TSV Reinbek zu spielen – von da an ging es steil bergauf, erstmal. Über einige Stationen wechselte Max Kruse von Werder Bremen zu St. Pauli, nach Wolfsburg und landete schließlich beim SC Paderborn. Laut der „Bild“ soll Max Kruse beim VfL Wolfsburg zuletzt ein Gehalt von 3,8 Millionen bekommen haben. Als Nationalspieler stand Max Kruse von 2013 bis 2015 ganze 14 Mal bei Länderspielen auf dem Rasen, bevor man ihn aus der Mannschaft schmiss.

+++ Daniel Lopes privat: Nach Karriere-Flop wurde der er zum Stripper! +++

Im Sommer 2019 wechselte Max Kruse zu Fenerbahce Istanbul, wo er sich wegen ausbleibender Gehaltszahlungen jedoch schnell wieder verabschiedete und den Verein zudem auf 7,5 Millionen verklagte. Max Kruse erntete dafür eine 18 Millionen Euro schwere Gegenklage. Wer den Rechtsstreit gewann, ist nicht bekannt. Am 20. Dezember 2023 verkündete Max Kruse per Instagram live sein Karriere-Aus, während seine Frau Dilara ihm Butterbrote mit Nutella schmierte. Dass er sich die schmecken lässt, ist kein Geheimnis – und zeigt sich auf der Wage. Nur vier Monate kehrte Max Kruse in die Kreisliga bei Al-Dersimspor zurück, wo die Nutella-Brote ihm schwer zu stehen kamen: „Nach fünf Minuten bin ich am Arsch.“

Ehe-Zoff mit Dilara: Lässt sich von Max Kruse nicht als Hund behandeln

Privat fliegen bei Max Kruse und Freundin Dilara schon mal die Fetzen. Foto: IMAGO/Nordphoto

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse hat privat einen Sohn namens Lauro Maxim, der 2011 auf die Welt kam und mit seiner Mutter in Florida lebt. Die erste öffentliche Beziehung führte Max Kruse 2018 mit Schiedsrichterin Alina – diese hielt aber nur ein Jahr. Kurze Zeit später kam Max Kruse mit Freundin Dilara zusammen, der er im Juli 2021 einen besonderen Heiratsantrag machte. Nach seinem 3:2 Sieg gegen Saudi-Arabien lächelte Max Kruse bei den Olympischen Spielen in Japan mit einem T-Shirt in die Kamera. Der arabische Aufdruck: „Ich habe eine Nachricht für meine Freundin. Ich liebe dich sehr. Willst du mich heiraten?“ Freundin Dilara war zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt nicht im Stadion. Per Instagram bekam Max Kruse von Dilara das Ja-Wort. Schon kurz darauf kursierten wilde Gerüchte im Internet.

+++ Alida Kurras privat: DARUM kehrt die „Big Brother“-Gewinnerin in den TV-Knast zurück +++

Eine Influencerin beschuldigte Max Kruse, seine Freundin Dilara mit ihr betrogen zu haben. Die Vorwürfe stritt der ehemalige Nationalspieler ab. Im Dezember 2021 wurde Dilara zur Frau von Max Kruse. Dass in der Ehe schonmal die Fetzen fliegen, zeigte sich in einem Livestream von Dilara, als Max Kruse sie mehrmals um Frühstück bat. Dilara machte schnell klar, dass sie sich nicht wie ein Hund behandeln lässt, wenn ihr Mann sich nach Nutellabroten sehnt. Während Dilara Kruses Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ließ sie 2023 dann die Bombe platzen: In der gesamten Beziehung hatte sie sich mehrmals von Max Kruse getrennt. Wegen ihrer Nationalität als türkische Kurdin habe sie nach der Hochzeit einen großen Shitstorm kassiert.

Penis-Video von Max Kruse aufgetaucht

Privat steht Max Kruse auf schnelle Autos und ist leidenschaftlicher Pokerspieler. Max Kruse hat ein eigenes Racing Team und nimmt als Pokerspieler an Wettkämpfen teil. Seine privaten Hobbys führen bei Max Kruse öfters zu Skandalen. Im Oktober 2015 soll der Pokerspieler einen Koffer mit 75.000 Euro im Taxi vergessen haben – trotz Anzeige fehlte von dem Geld jede Spur. Das dürfte Max Kruse mit einem geschätzten Vermögen von 20 Millionen Euro nur wenig gekümmert haben. Der Skandal um das Penis-Video von Max Kruse hat definitiv tiefere Spuren hinterlassen. Im März 2016 tauchte im Internet ein Video auf, in dem Max Kruse seinen erigierten Penis in die Kamera zeigte. Nachdem er das Training beim VfL Wolfsburg am nächsten Tag unangemeldet ausfallen ließ, entschuldigte er sich öffentlich.

Im selben Monat legte sich Max Kruse bei seiner Geburtstagsfeier in einem Berliner Nachtclub mit einer Bild-Reporterin an, die den Fall gleich in den Medien teilte. Für Löw brachte diese Aktion das Fass zum Überlaufen. Max Kruse musste sich in Folge von seinem Status als Nationalspieler verabschieden. Vier Jahre später fragte ihn Youtuber Aaron Troschke, was Max Kruse davon halten würde, Nacktbilder zu verschicken. „Kann man machen, muss man aber nicht“, antwortete Max Kruse und weiter: „Ohne Gesicht wäre auf jeden Fall vorteilhafter.“ Bei seinem eigenen Penis-Video hatte der ehemalige Nationalspieler das nicht bedacht. Sein bestes Stück hätte Max Kruse doch lieber privat halten sollen.

Wie Max Kruse privat tickt, weißt du jetzt. Wie sieht es aber mit den anderen „Promi Big Brother“-Kandidaten aus? Was sich Mimi Fiedler im Privatleben abspielt, verraten wir dir hier.