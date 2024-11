Max Giesinger: Als ihn eine Frau im Hotel anspricht, handelt er sofort

Es gibt Momente, die sind einzigartig und kommen vermutlich niemals wieder. Das sind die Momente, in denen man schnell sein, und einfach handeln muss. Das dachte sich wohl auch eine Frau, die ihre Hochzeit im Insel-Loft auf Norderney feierte. Ganz in Weiß gekleidet, sah sie nämlich Max Giesinger. Und sprach den Sänger direkt an.

„Setz dich doch an unseren Tisch“, forderte sie den Sänger auf, der am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten wird. Und der zögerte nicht lange. Wie ein Video auf Instagram zeigt, saß der 36-jährige Sänger kurzerhand, im karierten Pulli neben der Braut, ließ sich sogar davon überzeugen, seine Gitarre zu holen und dem sichtlich ergriffenen Brautpaar eine Akustikversion seines Hits „80 Millionen“ zu singen.

Max Giesinger singt für Brautpaar

Wie süß. Ein einzigartiger Moment eben. Nicht nur für Braut und Bräutigam, sondern auch für Max Giesinger, der ein Video der Aktion direkt bei Instagram teilte. Dazu schrieb der Sänger: „Diesen Wunsch konnte ich ihr nicht abschlagen.“

Die Fans jedenfalls waren begeistert. „Max, ich heirate auch morgen. Kannste mal kurz. Ne, mal ehrlich, saugeil, dass du das gemacht hast“, feiert beispielsweise eine junge Frau die Aktion. Ein anderer ergänzt: „Perfekter Song zur Hochzeit ausgewählt. Damit hast du ihnen das größte Geschenk gemacht, von dem sie vermutlich noch ihren Enkeln erzählen werden.“

„Wie cool du bist“

Und eine Dritte jubelt: „Wie cool du bist und immer eine Gitarre dabei hast. Es ist immer wieder Balsam, deine Stimme mit Gitarre zu hören.“

Und so meldete sich schließlich auch noch das Insel-Loft bei Instagram zu Wort. In der Story teilte das Konzepthotel das Video von Max Giesinger, schrieb dazu: „Letztens im Esszimmer …“ und schickte direkt noch ein Herzchen-Smiley hinterher. Welch schöne Aktion, da darf man ja schon gespannt sein, was sich Giesinger für seinen Auftritt bei Giovanni Zarrella ausgedacht hat.