Matthew Perrys letzter Wunsch: „Ich weiß, dass das nicht passieren wird“

Er war einer der ganz Großen. Als in der Nacht zu Sonntag (29. Oktober) die Nachricht aufkam, dass Matthew Perry verstorben war, beherrschte auf einen Schlag Fassungslosigkeit das Geschehen. Der Mann, der in seiner Paraderolle des Chandler Bing Millionen „Friends“-Fans auf der ganzen Welt verzaubert hatte, ist plötzlich weg.

Warum Matthew Perry im Alter von nur 54 Jahren seine Augen für immer schloss, ist bislang noch nicht vollständig geklärt. Laut dem US-Portal „People.com“ stehe das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung noch aus.

Matthew Perry starb im Alter von 54 Jahren

In den sozialen Medien verbreitet sich nun das Transkript eines Interviews des „Friends“-Stars. Darin sprach Perry im vergangenen Jahr mit Podcaster Tom Power offen über seine Alkoholsucht. Aber verriet auch, was sein letzter Wunsch sei, wenn er einmal sterbe.

„Ich habe in meinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber das Beste an mir ist, wenn ein Alkoholiker oder Drogenabhängiger auf mich zukommt und sagt: ‚Wirst du mir helfen?‘ Ich werde immer sagen: ‚Ja, ich weiß, wie man das macht. Ich werde das für dich tun, auch wenn ich es nicht immer für mich selbst tun kann. Also mache ich das, wann immer ich kann. In Gruppen oder einzeln“, so Perry.

Matthew Perrys letzter Wunsch

Und weiter: „Ich habe das Perry House in Malibu geschaffen, eine Einrichtung für Männer, in der ein nüchternes Leben herrscht. Ich habe auch mein Stück ‚The End of Longing‘ geschrieben, das eine persönliche Botschaft an die Welt ist, eine übertriebene Darstellung von mir als Betrunkenem.“

„Wenn ich sterbe“, sagt Perry offen, „weiß ich, dass die Leute über ‚Friends, Friends, Friends‘ reden werden. Und darüber bin ich froh. Froh, dass ich als Schauspieler solide Arbeit geleistet und den Menschen mehrfach die Möglichkeit gegeben habe, sich im World Wide Web über meine Probleme lustig zu machen… Aber wenn ich sterbe, wäre es, was meine sogenannten Erfolge betrifft, schön, wenn ‚Friends‘ weit hinter den Dingen aufgeführt würde, die ich getan habe, um anderen Menschen zu helfen. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber es wäre schön.“