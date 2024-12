Martin Rütter: „Ich finde diesen Weihnachts-Hype ja so gruselig“

Während viele die Weihnachtszeit mit leuchtenden Augen und Vorfreude auf Geschenke genießen, fühlt sich einer überhaupt nicht wohl in dieser feierlichen Atmosphäre: Martin Rütter (54).

Der TV-Hundeprofi und Comedian gesteht offen, dass er vom Fest der Liebe nicht viel hält. Sobald die ersten Weihnachtslieder gespielt werden, würde der RTL-Star sich am liebsten die Ohren zuhalten. Aber was steckt dahinter? Seine Gründe erklärte er nun in der „NDR-Talkshow.“

Martin Rütter: „Weihnachts-Hype ist gruselig!“

Rütter kann den allgemeinen Weihnachtswahn nicht nachvollziehen. „Ich finde diesen Weihnachts-Hype ja so gruselig“, erklärte er. Dabei störe ihn besonders „der Konsumterror.“

„Das macht mich einfach krank“, fügt der vierfache Vater hinzu. Er entgeht lieber dem Einkaufstrubel und verbringt die Zeit gemeinsam mit seinen Kindern. Zum Beispiel beim Spaziergang im Wald, wo sie das Christkind suchen.

Beim Comedian sorgt etwas Anderes aber auch für Fassungslosigkeit: Tiere unter dem Weihnachtsbaum. „Es ist unfassbar, dass wir 2024 sind und Menschen immer noch nicht verstehen: Tiere sind keine Geschenke!“, beklagte er. Haustiere würden oft ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse verschenkt. Dies habe häufig katastrophale Folgen.