Martin Rütter präsentiert neue Sendung – DARAUF dürfen sich Fans jetzt freuen

Er ist der erfolgreichste Hundetrainer Deutschlands und ein waschechter Profi auf seinem Gebiet. Martin Rütter ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Hund als Haustier und als bester Freund des Menschen.

Seit dem Jahr 2008 unterstützt Rütter in seiner VOX-Sendung „Der Hundeprofi“ Familien und Privatpersonen bei der Erziehung von ihren geliebten Vierbeinern. Doch damit nicht genug, seit 2012 tourt Rütter immer wieder mit seinen Bühnenprogrammen durch Deutschland. Die Fangemeinde des Fernsehstars ist riesig und die nun verkündeten Neuigkeiten werden sicherlich das ein oder andere Herz zum Hüpfen bringen.

Martin Rütter: Jetzt ist es offiziell

Direkt zu Beginn des neuen Jahres dürfen sich Fans der beliebten Sendung „Der Hundeprofi“ über ein neues Serienformat freuen, bei dem Hundeliebhaber voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Mit einem Instagram-Post kündigt Martin Rütter sein neues Format „Der perfekte Hund“ an. Freudig schreibt der Hundetrainer: „Das neue Jahr bringt schon direkt im Januar ein richtiges Highlight mit sich: unser neues Format ‚Dein Perfekter Hund‘ geht an den Start! Ellen Marques DOGS und Conny Sporrer helfen Menschen dabei, ihren ‚perfekten‘ Begleiter zu finden.“ In der neuen Serie wird also Menschen dabei geholfen, einen Hund zu finden, der perfekt zu ihnen passt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Martin Rütter teilt zur Feier des Tages direkt einen kleinen Teaser der neuen Sendung mit seinen Fans. Zu sehen ist ein hoch motiviertes Team, dass die zukünftigen Hundebesitzer zu Hause besucht und in Erfahrung bringt, in welche Lebensumstände das neue Haustier einziehen wird. Der Hundetrainer weiß, dass dieses Vorhaben auch seine Schwierigkeiten mit sich bringen kann, und gibt zu: „Das ist manchmal wirklich die Nadel im Heuhaufen.“ Mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung wird Rütter jedoch sicherlich Erfolgsgeschichten schreiben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorfreude aufseiten der Fans

Die Ankündigung der neuen VOX-Sendung versetzt die Fans von Martin Rütter direkt in Vorfreude. Unter dem Instagram-Beitrag des Hundeprofis häufen sich freudige Kommentare. Ein Fan des Hundetrainers kommentiert den Teaser mit den Worten: „Super Format!!! Schon ganz heiß drauf es zu sehen“ und ein weiterer Follower schreibt: „Ach was eine schöne Idee und sicher eine gute Inspiration für Menschen die nach ihrem Begleiter suchen.“ In den grauen Wintermonaten ist diese herzerwärmende Sendung sicherlich genau das Richtige.

Mehr Nachrichten:

Die Sendung wird ab sofort jeden Sonntag um 16:45 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Hundefans können sich nun also umso mehr auf die Wochenenden freuen.