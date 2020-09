Martin Rütter: Hundeprofi ärgert Steffen Henssler im TV – der hat nur DIESE dringende Bitte

Für Martin Rütter ist es diesmal eine ganz besondere Herausforderung. Der Hundeprofi darf sich im TV ausnahmsweise mal nicht als Tier-, sondern als Kochprofi zeigen.

In der VOX-Sendung „Grill den Henssler“ will es der gebürtige Duisburger in der vierten Sommerfolge kulinarisch wissen – und seinen Konkurrenten Steffen Henssler in Grund und Boden kochen. Letzter ist am Ende sogar richtig verzweifelt.

Martin Rütter: Hundeprofi ärgert Steffen Henssler im TV

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, macht Martin Rütter bei „Grill den Henssler“ diesmal alles anders. Anstatt eine Suppe zu servieren wie die Male zuvor, versucht sich der Hunde-Psychologe nun für ein anspruchsvolleres Gericht.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte zunächst Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Seine Idee: „Pasta alla Chitarra“ mit grünem Spargel, Cherrytomaten und Parmesanchip. Doch das Herausfordernde: Die Nudeln müssen selbst hergestellt werden. Und genau an dieser Stelle bietet sich für Steffen Henssler ein großes Problem. So groß, dass er nur eine Bitte an Hundeprofi Martin Rütter hat. Was genau er von seinem TV-Konkurrenten verlangt, kannst du bei MOIN.DE lesen.

Der Nudelteig im Hauptgang stellt Steffen Henssler vor eine große Herausforderung. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

