Martin Rütter: Die Freude ist groß – jetzt ist alles klar

Hunde-Freunde aufgepasst! Was gibt es Schöneres, als kleinen Welpen bei ihrem Start ins Leben zuzuschauen? Richtig, nicht viel. Und so ist es auch nur bedingt verwunderlich, dass RTL das Erfolgsformat „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ fortsetzt. Und das nun sogar zu einer deutlich besseren Sendezeit.

Zeigte der Kölner Sender Martin Rütters Welpen-Show zuletzt sonntags um 16.40 Uhr, da der Sendeplatz nach „RTL aktuell“ durch „Exclusiv Weekend“ belegt war, schnappt sich nun wieder der „Hundeprofi“ den beliebten Slot direkt vor der Primetime.

Martin Rütter und die Welpen sind zurück

Sprich: Ab dem 21. Januar 2024 dürfen sich Welpen-Freunde und Rütter-Anhänger wieder um 19.05 Uhr auf ihren Martin freuen. Und bereits die erste Folge der neuen Staffel hält einige Highlights bereit.

Dürfen sich die RTL-Zuschauer doch auf den kleinen Mischlingswelpen Fiebi freuen. Fiebi wurde von den Straßen Rumäniens gerettet. Nun soll das ängstliche Hunde-Mädchen bei Hendrik und Lea in Kerpen ein neues, schönes Zuhause finden. Doch das wird nicht leicht. Kann eine Hundetrainerin helfen? Und auch das Rudel von Lisa Marie bekommt Zuwachs. Neben sechs Hunden und zwei Menschen kommt nun noch ein weiterer vierbeiniger Mitbewohner hinzu.

Endlich wieder Urlaubs-TV bei Vox

Wer nun lieber in den Urlaub fährt, als sich einen Hund anzuschaffen, kommt aber auch schon in Kürze wieder im TV auf seine Kosten. So zeigt Vox ab dem 28. Januar 2024 eine neue Staffel seiner beliebten Show „Die Urlauber – Auf die Koffer, fertig, los!“.

Das Konzept der 18.10-Uhr-Show ist einfach: Drei Paare reisen in ein Urlaubsland, doch erst nach der Landung entscheidet sich, welches Paket auf sie wartet. Wird es ein Luxus-, ein Standard- oder doch eher ein Low-Budget-Urlaub? In der ersten Folge zieht es die Kandidaten Ingo und Marion, Simone und Markus sowie Leo und Tim an die Amalfi-Küste in Italien.