Martin Rütter besucht TV-Star – plötzlich fließen bittere Tränen

Hundeprofi Martin Rütter und sein Team machen sich wieder auf den Weg, um Hundebesitzern in Not unter die Arme zu greifen. Diesen Freitag (28. Oktober) stattet der gebürtige Duisburger seinem Freund Detlef Steves einen Besuch ab.

Noch ahnt niemand, wie emotional das Aufeinandertreffen wirklich sein wird.

Martin Rütter zu Gast bei Vox-Star

Treue Vox-Fans werden ihn mit Sicherheit kennen: Detlef Steves sorgt mit seinen emotionalen Ausrastern und flotten Sprüchen für Unterhaltung bei den Zuschauern. Bekannt wurde er durch sein eigenes Format „Detlef muss reisen“. Heute sieht man ihn gemeinsam mit seiner Frau Nicole in der Sendung „Hot oder Schrott“.

++ Martin Rütter: Trauriges Hundeschicksal macht Fans fassungslos – „Muss jedes Mal weinen“ ++

Seit 13 Jahren ist auch Bulldogge Kai-Uwe an der Seite des TV-Stars. Für Detlef Steves ist sein Haustier wie sein eigener Sohn. Doch der 54-Jährige macht sich langsam Gedanken um die Zukunft mit seinem Vierbeiner. Schließlich ist die Rasse von Kai-Uwe dafür bekannt, dass sie nicht so alt wird. „Das ist für diese Rasse echt Methusalem!“, merkt der Hundeprofi an. Als sie das Thema Tod anschneiden, kommen Detlef Steves plötzlich die Tränen.

Martin Rütter muss seinen Freund trösten

Deltef und Nicole haben schon einmal einen Hund im Alter von acht Jahren verloren. Eine schwierige Zeit für das Paar. Umso glücklicher sind die beiden nun, da sie wissen, dass Kai-Uwe für seine 13 Jahre noch gut in Schuss ist. Doch ab und zu denkt vor allem der 54-Jährige darüber nach, wie es wird, wenn Kai-Uwe nicht mehr da sein sollte.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bei dem Thema wird sogar der harte TV-Star ganz sensibel und muss mit den Tränen kämpfen.“Ich finde das ja richtig schön, dass er alt wird. Aber wenn ich eine kleine Runde gehe und sehe, dass der schon total außer Atem ist, weil das zu viel für den wird … ich kann damit unheimlich schlecht umgehen“, sagt er. Martin Rütter baut seinen Kumpel auf und verspricht ihm einen Hundekuchen für den 16. Geburtstag der Bulldogge.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt „Der Hundeprofi – Rütters Team“ immer freitags ab 19.10 Uhr bei Vox und anschließend in der Mediathek bei RTL+.