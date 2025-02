Markus Lanz – Streit eskaliert: „Das ist Whataboutism!“

Heiße Eisen bei Markus Lanz! Nach den Verhandlungen in Riad zwischen den USA und Russland dreht sich in der ZDF-Talkshow vom Dienstag (18. Februar) die Frage um Europas Einfluss auf den Ukraine-Konflikt. Bei Lanz geriet BSW-Politiker Fabio De Masi (44) in ein Wortgefecht mit dem Moderator. Der Tenor: Europa steht am Rand, während die großen Spieler die Fäden ziehen.

In Riad versuchen US- und russische Chefdiplomaten, den Ukraine-Krieg zu beeinflussen. Europa? Verzweifelt beim Krisengipfel in Paris. CDU-Politikerin Karin Prien (59) warnt: „Es ist eine neue Epoche, in der unsere westliche Wertegemeinschaft offensichtlich nicht mehr trägt und in der die Amerikaner überhaupt kein Problem haben, ohne die Ukraine (…) und ohne die Europäer und über deren Kopf hinweg zu verhandeln. Das macht mir große Sorgen.“

Markus Lanz: Experte sicher – „Europa hat keinen Plan“

De Masi sieht in Brüssel „große Hilflosigkeit“. Er prognostiziert: „Trump wird uns die Rechnung für diesen Konflikt vor die Füße kehren.“ Der BSW-Politiker kritisiert Europas Verhalten: „Im Prinzip haben wir damit die Ukraine verraten, die in einen nicht gewinnbaren Konflikt geführt wurde.“

Europa-Experte Bojan Pancevski warnt vor Europas fehlender Wehrhaftigkeit. Trump sehe Europa laut dem Experten „als geopolitischen Zwerg“. Und weiter: „Europa hat offenbar keinen Plan.“ De Masi kontert: „Auf der einen Seite sagt man, der Russe ist ganz schwach. Aber auf der anderen Seite malt man immer an die Wand, der steht morgen vor dem Brandenburger Tor. Das passt nicht zusammen.“ Gleichzeitig warnte er vor einem europäischen Rüstungswettlauf und steigenden Militärausgaben in Deutschland.

Markus Lanz reagiert fassungslos

Lanz hakt nach: „Sie würden Nordstream 2 wieder aufmachen?“ De Masi glaubt, Sanktionen schaden Europa mehr als Putin. „Nordstream 2 könnte ein Verhandlungsanreiz sein.“ Lanz fragt empört: „Sie hätten kein Problem damit, mit diesem Kriegsverbrecher einfach wieder ganz normal Geschäfte zu machen?“ De Masi kontert: „Wir machen Geschäfte mit Saudi-Arabien.“ Lanz: „Das ist alles Whataboutism! Das macht es nicht besser!“

Prien widerspricht De Masi scharf: „Putin ist ein neoimperialistischer Aggressor! (…) Ich glaube, der versteht nur klare Worte. Der versteht nur Stärke.“ Europa müsse jetzt erwachsen werden und politischen Willen zeigen. De Masi fragt, ob Geschäfte mit Amerika auch aufhören würden, wenn Trump seine umstrittenen Pläne umsetzt.

Lanz bleibt ungläubig: „Das ist das einzige Thema? Nur diese ökonomische Kategorie? Sonst geht es an keiner Stelle irgendwann mal um Moral, um Werte?“ De Masi stichelt: „Wenn es um Moral ginge, dann würden die Saudis nicht wieder unsere dicksten Kumpels sein!“ Prien kontert: „Die sind ja auch nicht unsere dicksten Kumpels.“ Lanz schüttelt den Kopf: „Das ist die Art von Logik, da komme ich nicht mit.“