Markus Lanz geht auf Sahra Wagenknecht los:  Zuschauer fassungslos – „Das ist widerlich“

Es ist eine hitzige Debatte, die sich am Mittwochabend (17. Januar) bei Markus Lanz ereignet. Hauptakteurin: Sahra Wagenknecht. Die einstige bei Moderator Lanz beliebte Linkspolitikerin, die gerade erst ihre eigene Partei gegründet hat, macht den ZDF-Star rasend.

Eines der Themen, die dafür sorgen, dass Markus Lanz geradezu aufgebracht und wütend wird, ist die Auswahl ihrer Bank. Das Spendenkonto von Sahra Wagenknecht liegt bei der Volksbank Pirna – jene Bank, die aufgrund ihrer fragwürdigen Kunden, darunter russische Staatsmedien, öffentlich in der Kritik steht.

Und die Frage, die Markus Lanz bei seinem Gast brennend interessiert, ist: „Warum ist die Volksbank Pirna die Bank ihres Vertrauens?“

Markus Lanz: Hitzige Debatte mit Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht versucht dem Moderator zu erklären, was die Beweggründe dafür waren. Der Schatzmeister hätte die Bank ausgewählt, es sei schwierig gewesen, in Deutschland ein Bankkonto zu finden als nicht gemeinnütziger Verein, bei dem man auch Spenden sammeln kann.

Lanz gibt sich mit der Antwort nicht ganz zufrieden.

Lanz: „Mit Ihrem Namen, bitte! Sie sind die Lieblingskommunistin aller Kapitalisten in diesem Land, ich bitte Sie!“

Wagenknecht: „Also ich glaube, weder Liebling noch Kommunistin…“

Lanz hakt immer wieder nach, will nochmals wissen, warum ausgerechnet diese Bank. „Wir haben ja die Volksbank Pirna damals ausgewählt als Verein. Und ich sage es nochmal, es ist schwer, ein Bankkonto als Verein, wenn sie nicht gemeinnützig sind, zu bekommen“, so die Chefin des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Ihre Partei hat ihren Sitz in Berlin, ihre Bank sitzt im sächsischen Pirna. Für Markus Lanz ein weiterer Grund, seinen Gast in die Enge zu treiben: „In Berlin gab es keine Banken?“

Wagenknecht: „Da gab es Sparkassen, die haben uns Konditionen gegeben, damit hätten wir keine Spenden auf relativ, zumindest nicht in unüberschaubarer Zeit einsammeln können.“

Wagenknecht zu Markus Lanz: „Ich weiß, worauf Sie hinauswollen“

Sahra Wagenknecht ist natürlich klar, was die ganze Fragerunde des Moderators soll. Sie lässt sich nicht aus der Fassung bringen, geht ruhig auf alle Fragen ein. „Ich weiß ja, worauf Sie hinauswollen, dass da ganz böse andere Kunden sind. Ich frage mich bei anderen Parteien, wer bei der Deutschen Bank ein Konto hat. Welche Rüstungsschmieden, welche Waffenhändler alles bei einer Bank Konten haben… soll man sich damit jetzt beschäftigen?“

Völlig geschockt von ihren Aussagen dreht sich Markus Lanz mit seiner Frage im Kreis. Und er will erneut wissen: „Aber Pirna?“ Dann bringt er auf den Punkt, was ihn besonders beschäftigt: „Nur noch mal kurz: Die Volksbank Pirna macht Geschäfte mit Linksradikalen, mit Rechtsradikalen, mit russischen Propagandisten.“

Doch auch davon lässt sich Wagenknecht nicht irritieren. Mittlerweile wirkt sie genervt von dem Thema, betont, dass sehr viele Banken zweifelhafte Geschäfte machen würden.

Um die Finanzen bei ihrer Partei kümmert sich Mitglied Ralph Suikat, ein Millionär und Unternehmer. „Ich finde, dass die Finanzangelegenheiten bei Ralph Suika in den besten Händen sind. Er ist ein Mann aus Baden-Württemberg, der dort als Unternehmer unbescholten seine Arbeit gemacht hat. Ihm jetzt zu unterstellen, er hätte eine komische Bank ausgesucht, das ist doch eine Pseudo-Debatte! Ich finde, Sie sollten mal lieber bei anderen Parteien genau hingucken, wer die so alles sponsort“, kontert Wagenknecht frech und verzweifelt fast, als Lanz schon wieder fragt: „Warum Pirna?“

Wagenknecht hat langsam genug: „Ich finde, das ist so eine vorgeschobene Debatte! Andere Parteien kriegen Spenden von Rüstungsfirmen und dann winken sie Rüstungsaufträge durch, wo der Steuerzahler geschröpft und gemolken wird. Und wir haben ein Bankkonto bei einer kleinen Bank, die vielleicht auch Kunden hat, die mir nicht gefallen. Wenn die Deutsche Bank uns ein Konto zu günstigen Konditionen angeboten hätte, hätten wir es wahrscheinlich genommen. Ich möchte nicht wissen, mit wem wir da alles gemeinsam Kunde wären.“

Auch wenn Markus Lanz eine ganz klare Meinung dazu hat und fassungslos ist, spalten sich die Meinungen der Zuschauer im Netz. Dort gibt es Kommentare wie:

„Ich bin gerade echt baff. Pirna als Dreh- und Angelpunkt, als Einfallstor des Kreml?“

„Erklärt sie doch. Wenn man mal aufhört, nur das zu hören, was man hören will, dann hört man ganz logisch, kausal und nachvollziehbar, wie es dazu gekommen ist. Und wenn diese Bank diesen Gruppierungen gute Konditionen gibt, dann sollte man eher bei der Bank nachfragen“

„Als NICHT gemeinnütziger Verein ist es tatsächlich nicht einfach, ein Konto zu eröffnen.“

„Muss sich Frau Wagenknecht jetzt für jede noch so kleine Entscheidung rechtfertigen? Ich stehe dem BSW kritisch gegenüber. Wie Sarah Wagenknecht jedoch bei Lanz attackiert und demontiert wird; das finde ich widerlich. Typisches ÖRR-Gebaren!“