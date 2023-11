Markus Lanz plaudert aus: DAS sagte ihm Markus Söder hinter den Kulissen

Man kommt nicht umher zu glauben, dass Markus Söder einer der beliebtesten Gäste von ZDF-Talker Markus Lanz ist. Häufig schon war der CSU-Mann im Zweiten Deutschen Fernsehen zu Gast. Immer wieder sticheln sich Markus Lanz und der 56-Jährige.

Auch am Mittwochabend war Markus Söder bei Markus Lanz. Und natürlich kam auch dieses Mal wieder die altbekannte K-Frage auf. Schließlich steckt die Ampel in der wohl größtmöglichen Krise. Und so plauderte Markus Lanz zu Beginn der Sendung ein wenig aus dem Nähkästchen.

Markus Söder zu Gast bei Markus Lanz (ZDF)

„Herr Söder, die erste Frage an Sie, wir haben uns eben kurz vor der Sendung unterhalten. Sie sagten, sie hätten Robert Habeck gestern hier im Interview gesehen, der davon sprach, dass der Kern der deutschen Wirtschaft auf dem Spiel stehe“, ließ Lanz einen Blick hinter die Kulissen zu und fragte gleichzeitig, wie er denn die Situation beschreiben würde.

Ein wenig drastischer. In Söder-Manier eben. Man sei in einer „veritablen Staatskrise“, in einer „dauerhaften Wirtschaftskrise ohnehin“, so der CSU-Mann. So falle auf, dass rund um Deutschland die Wirtschaft eher wachse, insofern habe man nun „zwei echte Probleme“, sagt Söder deutlich.

Söder will nicht Kanzler werden

Die Ampelkoalition sei „de facto handlungsunfähig“. „Also, mit FDP und Grünen wird es nicht gehen. Die Fliehkräfte sind so groß, ich halte sie nicht für regierungsfähig. Scholz soll quasi die Partner, die er jetzt hat, entlassen. Wir stünden bereit, um in der Notsituation vielleicht Verantwortung zu übernehmen“, so Söder deutlich.

Wo man wieder bei der K-Frage wäre, die der 56-Jährige aber weiterhin von sich wegschiebt: „Ja, nicht ad personam in der Bundesregierung, da wäre Friedrich Merz die klare Nummer eins. Aber ein bayerischer Ministerpräsident leistet ja per se einen Beitrag.“