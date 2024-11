Markus Lanz: Pläne enthüllt – Robert Habeck träumt vom Kanzleramt! „Beginn von etwas Neuem“

Es scheint, als ob Markus Lanz eine neue politische Bombe gezündet hat! Während die Ampel-Koalition im Bundestag in Scherben liegt, sorgt Vizekanzler Robert Habeck bei „Markus Lanz“ am Donnerstagsabend (7. November) für Aufsehen. Der Grund? Eine mögliche Kanzlerkandidatur!

Als Kanzler Olaf Scholz den Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner verkündete, war klar: Die Ampel ist Geschichte. Doch statt in der Vergangenheit zu verweilen, schaut Grünen-Politiker Robert Habeck nach vorn. Er plädiert für eine neue politische Kultur, die Eigenschaften wie „Konstruktivität und Hilfsbereitschaft“ belohnt. „Vielleicht ist das Ende der Ampel ja der Beginn von etwas Neuem“, sagt er vielsagend.

Markus Lanz: Habecks Vision für die Zukunft

Markus Lanz lässt nicht locker und verweist auf Habecks Social-Media-Comeback. Ein Video (>>> hier zu sehen) zeigt den Vizekanzler, wie er das Lied „Zeit, dass sich was dreht“ summt – während er ein Armband mit der Aufschrift „Kanzler Era“ trägt. Ein Zufall? Wohl kaum!

Lanz fragt direkt: Wird Habeck Kanzlerkandidat der Grünen? Doch der Politiker bleibt vage: „Warten wir doch, bis die 8 im Kalender da ist.“ Als der Moderator lässt nicht locker: „Es ist 0.38 Uhr, es ist der 8. November – und jetzt dürfen Sie.“ Doch Habeck wiegelt ab und antwortet lachend: „Jegliches hat seine Zeit, lieber Herr Lanz.“ Ein Satz, der Raum für Spekulationen lässt.

„Wunderbar! Wir freuen uns auf das, was in den nächsten Stunden passiert“, kontert der ZDF-Moderator. Mit den Neuwahlen im März und der Vertrauensfrage am 15. Januar steht Deutschland politisch vor spannenden Zeiten. Habecks Aussage lässt Raum für jede Menge Spekulationen – und steigert die Spannung, was die Grünen in den kommenden Monaten vorhaben. Es bleibt abzuwarten, ob Robert Habeck tatsächlich als Kanzlerkandidat antritt.