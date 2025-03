Markus Lanz: Sendung sorgt für Diskussionen – „Unglaublich“

Es war seit langem mal wieder eine Sendung, die mit dem tagesaktuellen Geschehen nur wenig gemein hatte.

Während es in den vergangenen Wochen bei Markus Lanz vornehmlich um Themen wie die Bildung einer neuen Regierung, den Krieg im Gazastreifen oder auch die USA ging, hatte der ZDF-Talker an diesem Donnerstag (20. März 2025) mit Silke Maier-Witt nicht nur eine ehemalige RAF-Terroristin eingeladen, sondern mit Jörg Schleyer auch noch den Mann, am Tod dessen Vaters die mittlerweile 75-Jährige beteiligt war.

Dazu waren noch der Politologe Wolfgang Kraushaar und den Ex-RAF-Staatsanwalt Klaus Pflieger zugegen, die dem Gespräch gewisse Einordnungen geben konnten. Im Mittelpunkt des Interesses, auch der Zuschauer bei „X“, stand aber ganz klar Silke Maier-Witt.

„Markus Lanz“-Sendung über die RAF

Sie empfand es als „empörend“, so Maier-Witt, dass sich die Mitglieder der RAF in eine „Reihe von Revolutionären stellen“ würden. Bei der direkten Ermordung von Hanns Martin Schleyer sei sie auch nicht dabei gewesen, so die 75-Jährige. „Ich habe Hanns Martin Schleyer nicht einmal gesehen in der Gefangenschaft. Ich war an einem anderen Ort. Von daher kann ich nicht sagen, wie es war, außer dass es irgendjemand erzählt“, so die Frau, die wohl auch bei Markus Lanz eingeladen war, weil sie ihr Buch „Ich dachte, bis dahin bin ich tot“ veröffentlicht hatte.

Aussagen, die im Netz durchaus kritisch gesehen wurden. „Unglaublich, dass einer linken Terroristin so eine Bühne gegeben wird. Ihre altersmilde Reue sich selbst gegenüber sei mal dahingestellt. Sie möchte einen Freispruch von der Schuld für sich selbst, weil ihr Gewissen sie plagt. Nichts anderes“, heißt es beispielsweise bei „X“. Während ein anderer Zuschauer fragt: „Warum glaube ich der Frau einfach nicht?“

Es gab aber auch positive Stimmen: „Sehr lehrreiche und differenzierte Sendung heute über die RAF. Geht doch! Einfach mal wirklich unterschiedliche Meinungen präsentieren, liebes ZDF.“