Markus Lanz: FDP-Vize nach Gipfeltreffen fassungslos – „Bin verstört“

Markus Lanz ist ein Name, der im TV-Geschäft nicht mehr wegzudenken ist. Vor allem mit seiner gleichnamigen Talkshow schlägt er seit Jahren Wellen im Netz. Dabei versteht er es genau, seinen Gästen auf den Zahn zu fühlen. Der Moderator ist für die Fähigkeit bekannt, diese in tiefgehende Gespräche zu verwickeln und schreckt auch vor kontroversen Themen nicht zurück.

Diskutiert wurde am Dienstagabend (10. September) das geplatzte Gipfeltreffen am selbigen Tag. Nachdem sich rund um die Asyl- und Migrationspolitik nicht geeinigt werden konnte, brach die Union die Verhandlungen ab. Ein Fall für Markus Lanz.

Markus Lanz: FDP-Vize wird deutlich

Am Dienstag (8. September) kassierte die Bundesregierung einen herben Rückschlag, nachdem die Union das Gipfeltreffen abgebrochen hatte. Der Grund: Die Vorschläge der Ampel zu einer Zurückweisung von Asylbewerbern seien an den deutschen Grenzen nicht weitgehend genug gewesen, erklärte der Verhandlungsführer der Oppositionspartei, Thorsten Frei.

Markus Lanz hakte nach und wollte von FDP-Vize Johannes Vogel wissen: „Was ist da abgelaufen?“ Der hat die Ereignisse scheinbar selbst noch nicht verdaut und wird deutlich: „Ich bin auch noch verstört.“

Markus Lanz: FDP-Vize fassungslos

Der FDP-Politiker plauderte daraufhin aus dem Nähkästchen. So erklärte Vogel in dem Zusammenhang, dass die Ampel während der Gespräche ein europarechtskonformes Modell vorgestellt und dieses „mit der Union diskutiert“ habe. Im Laufe des Gesprächs hätte man der Union dann ein Angebot gemacht.

„‚Wenn ihr ein anderes Modell habt, (…) was noch besser funktioniert, probieren wir auch das aus'“, so Vogel. Doch was dann folgte, lässt den FDP-Vize noch immer fassungslos zurück, wie er in der Talkshow berichtete: „Dann ist die Union trotzdem rausmarschiert!“

Dennoch erklärte Vogel weiter bei Markus Lanz, dass die Bundesregierung nach vorne blicken müsste. Aus diesem Grund richtete er sich mit einem Appell an die Opposition: „Ich fordere die Union auf und ich lade sie auch ein, zurückzukehren an den Gesprächstisch!“