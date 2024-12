Mario Barth richtet Appell an Fans – „Bitte glaubt mir“

Mario Barth ist ein Name, an dem in der Comedy-Welt niemand vorbei kommt. Der TV-Star ist bekannt für polarisierende Aussagen und legendäre Bühnenauftritte. Wohl gerade deswegen hat er sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Genau an diese richtet er sich jetzt mit einer vermeintlich ernsten Bitte.

Mario Barth appelliert an Fans

Mario Barth hat nicht nur auf den größten Bühnen Deutschlands eine beachtliche Audienz. Auch auf Social Media ist der Comedian präsent wie eh und je. Allein auf Instagram zählt der TV-Star 804.000 Follower. Mit einem Video richtet er sich nun an seine Fans und startet mit beunruhigenden Worten:

„Das ist irre, was hier gerade passiert, wir haben uns gerade hingesetzt und überlegt, ob wir das überhaupt so sagen. Kann auch auf die Gefahr hin passieren, dass der Account hier gesperrt wird.“ Sichtlich aufgewühlt sitzt der Comedian am Flughafen in Spanien, zusammen mit seinem Kollegen Simon, und berichtet von einem Erlebnis, das ihn und sein Team „geschockt“ habe. Fans halten den Atem an, während Barth weiter ausführt.

Mario Barth klärt auf

„Sichert euch das Video, ich weiß auch langsam nicht mehr weiter. Wir sitzen alle hier, Simon sitzt noch neben mir, der ist auch geschockt“, so Barth weiter. Zur Beschreibung des Videos titelt er: „Wir waren live dabei. Egal was die Nachrichten sagen. Bitte glaubt mir.“

Doch wer jetzt mit einem Skandal rechnet, wird schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt – typisch Barth eben. Mit ernster Miene erklärt er schließlich: „Uns ist einfach aufgefallen, dass es in Berlin Minus zwei Grad sind und hier haben wir gerade 16 Grad.“ „Das ist doch Scheiße“, echauffiert sich Barth weiter. „Und wir müssen jetzt zurück. Unser Urlaub ist vorbei.“

Mit derart ironischen Anekdoten trifft Mario Barth wie gewohnt den Nerv seiner Fans. Unter dem Post auf Instagram sammeln sich Kommentare wie: „Skandalös ist das! Nicht zu fassen. Und erst nächstes Jahr wieder Sommer. Bin sprachlos“ oder „Sehr gut verpackt! Hoffentlich verstehen die Menschen deine Botschaft!“