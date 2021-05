Mario Barth gibt heißen Tipp zu seiner Freundin: „Ganz viele kennen sie“

Mario Barth spricht ständig von seiner Freundin – doch in der Öffentlichkeit fehlt jede Spur von ihr.

Am 12. Mai startet die neue RTL-Show von Mario Barth. In „Du musst dich entscheiden“ will der Komiker mit Klischees aufräumen. Dabei gibt es wohl keinen Comedian, der seinen Erfolg mehr aus den Unterschieden zwischen Mann und Frau zieht als Mario Barth selbst.

Oder handelt es sich dabei etwa auch nur um ein Klischee über Mario Barth?

Mario Barth beteuert: Seine Freundin gibt es wirklich

Im Interview mit dem Kölner Sender spricht Mario Barth endlich Klartext und beantwortet sogar die Frage, auf die seine Fans seit Jahren warten: Wer ist seine geheime Freundin?

Seit 2001 spricht Mario Barth von seiner Freundin – doch in der Öffentlichkeit ist sie bisher nicht aufgetaucht. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Bevor sich hier jedoch jemand allzu große Hoffnung macht: Nein, Mario Barth wird weder den Namen seiner Freundin verraten noch ihr Gesicht zeigen. Leider.

Dennoch wollen die RTL-Moderatoren Tanja Bülter und Kena Amoa von ihm wissen, ob es diese ominöse Freundin überhaupt gibt. „Ganz viele kennen sie. Selbst Kena kennt sie ja – offiziell natürlich nicht!“, antwortet der 48-Jährige darauf mit einem Lachen. Völlig unbekannt scheint sie also nicht zu sein.

----------------------------------------

Das ist Mario Barth:

Mario Wolfgang Barth wurde am 1. November 1972 in Berlin-Mariendorf geboren

Seit Anfang 2001 war er mit seinem Bühnenprogramm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“ unterwegs – sein aktuellstes Programm heißt „Männer sind faul, sagen die Frauen!“ (2018)

Im Juli 2008 stellte Mario Barth den Weltrekord als „Live-Comedian mit den meisten Zuschauern“ auf, indem er vor rund 70.000 Zuschauern im Olympiastadion Berlin auftrat

Von 2009 bis 2018 moderierte er seine eigene RTL-Show „Willkommen bei Mario Barth“ – im Jahr 2019 folgte „Mario Barth & Friends“

Im Juni 2014 erreichte er einen neuen Weltrekord, indem er mit 116.498 Zuschauern „das größte Publikum für einen Komiker in 24 Stunden“ im Berliner Olympiastadion hatte

----------------------------------------

Mario Barth zieht klare Grenze: „Privat ist privat“

Demnach hätten schon so einige Promi-Kollegen die Frau an Marios Seite kennenlernen dürfen, doch um die Presse werde sie weiterhin einen Bogen machen. „Wir haben uns dafür entschieden: Privat ist privat und Job ist Job“, erklärt Mario Barth. Eine vernünftige Entscheidung, obwohl sich die Fans sicherlich über ein Pärchenfoto der beiden freuen würden.

„Da frag ich sie, bist du gerade gegen die Laterne gefahren? – Nö! – Und warum wackelt die Laterne so? – Das ist der Wind!“, scherzt Mario Barth in seinem Programm. Foto: picture alliance / dpa | Emily Wabitsch

Des Weiteren wurde der Comedian darauf angesprochen, ob er tatsächlich nur Witze über Männer und Frauen machen würde, weil ihm zu anderen Themen keine Sprüche einfallen.

Darüber kann Mario Barth nur lachen: „Vor neun Jahren haben wir angefangen mit 'Mario Barth deckt auf' und dann haben die Leute draufgekloppt und gesagt: 'Was?! Investigativer Journalismus? Das kann der doch gar nicht!' Und seit so vielen Jahren sind wir jetzt absolute Quotensieger.“

----------------------------------------

----------------------------------------

