Marie Reim bestätigt Liebes-Aus – „Nicht mehr glücklich“

Schlager-Star Marie Reim überraschte ihre Fans zum Neujahreswechsel mit einer unerwarteten Botschaft. So hat sie sich nach nur wenigen Monaten von ihrem Freund Alex getrennt.

Im Mai des Vorjahres machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Schnell hätten sie sich kennengelernt und ineinander verliebt. Darüber hinaus zeigte sich Marie noch vor wenigen Monaten fasziniert von ihrem Freund. Doch nun ist es schlagartig wieder vorbei. Gegenüber der BILD hat sie nun die Gründe für das überraschende Liebes-Aus genannt.

Marie Reim fühlte sich in ihrer Partnerschaft unwohl

„Ich habe Schluss gemacht, weil ich in dieser Beziehung nicht mehr glücklich war. Für mich sind Ehrlichkeit, Treue und Vertrauen das Wichtigste. Und Lügen gehen gar nicht. Wenn diese Grundbausteine nicht gegeben sind, bin ich weg“, erklärt die Tochter von Schlager-Ikone Matthias Reim. Zudem möchte sie darauf verzichten, weitere Beziehungsdetails bekannt zu geben.

Den Trennungsprozess beschreibe sie als sehr schleichend: „Ich habe gemerkt, dass ich mein Strahlen verliere. Ich habe viel geweint und schlecht geschlafen. Mein Kopf war irgendwann vergiftet.“

Im Vorjahr lernten sich Marie und Alex bei einer Party kennen, nach ein paar Nachrichten auf Instagram trafen sie sich zum dritten Mal und wurden schnell ein Paar. Doch heute gesteht Marie: „Ich glaube, am Anfang der Beziehung hatte ich die rosarote Brille auf. Ich habe viele Dinge übersehen, die mir später umso mehr auffielen.“

Marie Reim richtet den Blick nach vorne

Doch wie geht es der jungen Sängerin aktuell? Hat sie den Trennungsschmerz überwunden? Alles in allem betrachte sie die Trennung als den richtigen Schritt. Es sei selbstverständlich schmerzhaft gewesen, dennoch habe sie das Beziehungs-Aus verarbeiten können. Im Anschluss sei es wichtig gewesen, viel an sich selbst zu arbeiten, um zu innerer Stärke zu finden und Selbstliebe aufzubauen.

Außerdem konnte sich die Sängerin bedingungslos auf ihren Vater Matthias Reim verlassen, der sie in dieser schweren Zeit bestmöglich unterstützte. Er berichtete gegenüber der BILD: „Natürlich hat Marie mir davon erzählt. Und wenn das Herz eines meiner Kinder weint, bin ich zur Stelle. Liebeskummer ist normal und gehört zum Leben. Keiner weiß das besser als ich. Aber Marie ist erwachsen und meistert ihre private Situation großartig. Sie wird ganz sicher noch ihre große Liebe finden.“

Abschließend richtet Marie ebenfalls noch freundliche Abschiedsworte an ihren Ex-Freund und spricht über ihre Zukunft. So sagt sie: „Ich wünsche meinem Ex alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei allem, was er sich wünscht.“ Zudem glaube sie immer noch daran, den richtigen Mann fürs Leben zu finden und wisse dabei genau, welche Anforderungen ein potenzieller Partner erfüllen soll.