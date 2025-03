Marie Mouroum privat: Die traurige Geschichte hinter ihrem Erfolg – „Neonazis und Stress“

Marie Mouroum gehört zweifellos zu den wenigen Deutschen, die sich in Hollywood etabliert haben. Sie hat mit großen Stars wie Vin Diesel, Daniel Craig (James Bond) und Keanu Reeves (John Wick) zusammengearbeitet und ist für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Stuntfrau bekannt. Doch wie sieht es bei ihr privat?

Hinter dem Erfolg von Marie Mouroum als Stuntfrau steht nicht nur außergewöhnliches Talent und harte Arbeit, sondern auch eine traurige Geschichte, die bereits in ihrer Kindheit begann. Hier erfährst du mehr über das Privatleben von Marie Mouroum.

Marie Mouroum privat: Von Berlin nach Hollywood

Die Stuntfrau und Model Marie Mouroum wurde am 6. Juli 1992 in Berlin-Ost geboren und hat kamerunische Wurzeln. Schon früh entwickelte sie eine Leidenschaft für Kampfkunst und begann mit dem indonesischen Kampfsport Pencak Silat. Mit nur 15 Jahren wurde sie Junior-Weltmeisterin, was ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zeigte.

Ihr großer Durchbruch als Stuntfrau kam 2017 mit dem Marvel-Film Black Panther, in dem sie Teil der Elitekriegerinnen, den Dora Milaje, war. Diese Leistung öffnete ihr die Türen zu vielen weiteren Blockbustern wie Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers, James Bond – Keine Zeit zu sterben, John Wick: Kapitel 4 und Matrix Resurrections.

+++ Osan Yaran privat: SO machte das Leben des „Let’s Dance“-Teilnehmers die 180-Grad-Wende! +++

Die Berlinerin war tatsächlich auch an den Stunts für den Film „Der Hexenjäger“ (Originaltitel: The Last Witch Hunter, 2015) beteiligt. In diesem Film spielte Vin Diesel die Hauptrolle als unsterblicher Hexenjäger, der gegen böse Hexen kämpft, um die Welt zu retten.

Marie Mouroum privat: Überraschende Beichte

Marie Mouroum besitzt eine Wohnung in New York und pendelt zwischen der amerikanischen Stadt und Berlin. Wenn sie für Filmprojekte dreht, ist sie oft in den USA. Obwohl Marie Mouroum in Actionfilmen arbeitet und oft mit Waffen zu tun hat, gibt sie offen zu, dass sie Waffen hasst.

Marie Mouroum bei der exklusiven Vorführung des Films Black Panther im Kino. Foto: IMAGO/Future Image

In einem Gespräch beim NDT verriet die Berlinerin, dass sie sogar Angst vor ihnen hat. Diese ehrliche Aussage zeigt, dass sie trotz ihrer Rolle als Stuntfrau und den gefährlichen Szenen in Filmen eine starke Abneigung gegen den Einsatz von Waffen empfindet.

Die Schauspielerin findet es anstrengend, wenn Männer am Set sich von ihr bedroht fühlen, weil sie Stärke zeigt. Sie erklärt, dass manche Männer Schwierigkeiten haben, mit einer selbstbewussten Frau umzugehen, was für sie oft herausfordernd ist.

+++ Roland Trettl privat: TV-Koch, Moderator und Liebes-Experte – ein Blick hinter die Kulissen seines Privatlebens +++

Die Schauspielerin und Stuntfrau Marie Mouroum trainiert sowohl für ihre Arbeit als auch privat täglich. Sie legt großen Wert auf ihre körperliche Fitness und ernährt sich gesund, um in Topform zu bleiben. Zudem verzichtet sie auf Alkohol, um ihre Leistung und Ausdauer zu optimieren.

Marie Mouroum ist nicht nur stolz auf ihre Disziplin, sondern auch auf ihre afrikanischen Wurzeln. Sie schätzt ihre Herkunft und hört gerne afrikanische Musik. Außerdem hat sie Kamerun mehrfach besucht, um ihre Verbindung zu der Kultur und ihrer Familie zu stärken.

Marie Mouroum privat: Traurige Geschichte hinter dem Erfolg

Obwohl die Berlinerin ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus hält und es nicht bekannt ist, ob sie einen Freund hat, sprach sie oft über ihre Kindheit. Diese war stark von Filmen wie Star Wars geprägt, die sie zusammen mit ihrem Bruder liebte. Sie erzählt: „Mein Bruder und ich haben als Kinder die Spiele gespielt und jetzt bin ich am Set dabei. Das ist schon etwas unwirklich,“ sagte sie in einem Interview mit „Loox“.

Doch ihre Erinnerungen an die Kindheit sind nicht nur positiv, denn der Erfolg hinter ihrer Karriere hat eine traurige Geschichte. Ihre Kindheit in Ost-Berlin war „mit Neonazis und Stress verbunden. Deswegen war meiner Mutter wichtig, dass ich mich verteidigen kann.“ Und damit startete sie schon früh mit Kampfsport.

+++ Taliso Engel privat: Ein Blick hinter die Kulissen des Paralympics-Stars – schwerer Schicksalsschlag und neue Herausforderung +++

„Wir sind in Ost-Berlin aufgewachsen in einer Zeit, wo es gefährlich für uns schwarze Kinder auf der Straße war. Wir hatten oft Situationen, wo das gefährlich war,“ erzählt Marie Mouroum über ihre Kindheit gegenüber „Loox“. Deswegen war Kampfsport die Lösung, um sich zu verteidigen und sich selbst zu stärken.

Nun wartet die nächste Herausforderung auf die Berlinerin, bei der sie ihre körperliche Fitness einsetzen kann. Sie nimmt an der RTL-Show Let’s Dance teil und stellt dort ihre Ausdauer und Beweglichkeit unter Beweis.

In einem Video spricht sie offen über ihre Erfahrungen. Für Marie Mouroum steht eine neue Herausforderung an: „Ich habe großen Respekt vor Liveshows. Ich komme aus der Filmbranche, wo es üblich ist, bei Problemen einfach einen Cut zu machen und von vorne zu beginnen. Aber das haben wir hier nicht,“ erklärt sie, und stellt sich damit einer völlig neuen Art von Herausforderung.

Über das Privatleben von Marie Mouroum weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit ihren Konkurrenten bei „Let’s Dance“ aus? Wir verraten dir, was du über Marc Eggers privat wissen musst.>>>