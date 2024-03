Marianne und Michael: Erinnerung an Schlaganfall zurückgekehrt – „Konnte sich nicht artikulieren“

Sie sind DAS Traumpaar der Volksmusikbranche und stehen bereits seit vierzig Jahren gemeinsam auf der Bühne. Marianne und Michael Hartl sind ein eingespieltes Team und leben ihren musikalischen Traum. Mit Hits wie „Wann fangt denn endlich d’Musi a“ und „Die Fischerin vom Bodensee“ sang sich das sympathische Ehepaar in die Herzen der Fans.

Doch vor zwei Jahren folgte die Schocknachricht: Michael Hartl erlitt einen Schlaganfall und lag mehrere Tage im künstlichen Koma. Nun kehrt die Erinnerung des Volksmusikers langsam zurück und Michael und Marianne enthüllen schaurige Details über den besagten Morgen.

Michael und Marianne durchlebten Albtraum

Am frühen Morgen des 10. März 2022 erlebte das Musikerpaar Michael und Marianne Hertel ihren persönlichen Albtraum. Bisher waren die Erinnerungen an den Morgen des Schlaganfalls und die darauffolgenden Tage im künstlichen Koma aus dem Kopf des 74-Jährigen verschwunden.

Langsam kehrt jedoch die Erinnerung zurück und Michael berichtet der Zeitung „Bild“: „Bis vor Kurzem wusste ich nicht, was an dem Morgen in unserem Haus bei München passiert ist. Auch die Tage danach waren weg. Das Ganze war aus meinem Kopf gelöscht. Jetzt kehrt die Erinnerung wieder. Wie ich nach Luft ringe, nach der Wasserflasche am Bett greife – und sie mir aus der Hand fällt.“ Auch Marianne erinnert sich zurück: „Ich habe ihn angesprochen, aber Michi konnte sich nicht artikulieren.“ Die Musikerin verständigte sofort einen Notarzt.

Im Krankenhaus folgte eine Operation, um das Blutgerinnsel im Kopf des Musikers zu entfernen. Michael Hartl musste in der darauffolgenden Zeit das Sprechen und Laufen neu erlernen. Zwei Jahre später hat das Ehepaar Michael und Marianne Hartl seinen Lebensstil grundlegend umgestellt.

Marianne berichtet der „Bild“: „Wir essen kaum noch Zucker, weniger Salz, ich würze zum Beispiel mit Zitronensaft. Michael verzichtet auf Wurstaufschnitt. Es gibt viel Gemüse, Fisch, mal ein Bio-Hühnchen. Wir bewegen uns viel. Michael hält jeden Tag ein Mittagsschläfchen, fängt jetzt wieder mit dem Golfen an.“ Der Schlaganfall an besagtem Märzmorgen hat die Ernährungsweise der Volksmusiker grundlegend verändert.

Die Angst vor einem erneuten Schlaganfall wird Michael und Marianne Hartl wohl weiterhin begleiten. Michael scheint jedoch optimistisch in die Zukunft zu blicken und berichtet: „Dass ich mich jetzt an den Horror-Tag erinnere, ist etwas Gutes, weil es zeigt, dass ich immer mehr gesunde.“