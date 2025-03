Marianne Rosenberg macht überraschendes Geständnis: DAS findet sie an Frauen „erotisch“

Helene Fischer, Andrea Berg und Marianne Rosenberg – sie alle haben eines gemeinsam: die Liebe zum Schlager. Letztere begeisterte ihre Fans in den 70er-Jahren mit Hits wie „Er gehört zu mir“, „Marleen“ und „Ich bin wie du“. Zugleich ebnete sie Frauen damit den Weg in die bis dato männerdominierte Schlagerwelt.

Auch heute nimmt sie kein Blatt vor den Mund und äußert weiterhin Kritik am Frauenbild in der Schlagerwelt. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ geht Marianne Rosenberg nun sogar noch einen Schritt weiter und verrät, was sie an Frauen besonders attraktiv findet!

Marianne Rosenberg: Vorbild durch und durch

Marianne Rosenberg engagierte sich im Laufe ihrer musikalischen Karriere zunehmend politisch und entwickelte sich zur Ikone der Schwulenbewegung. Im Interview betont sie: „Ich glaube an die universelle Liebe. Das Anderssein eines Menschen bringt das Schöne doch erst hervor!“

Auch auf die Frage, ob sie auch etwas an ihrem eigenen Geschlecht anziehend findet, hat sie sofort eine passende Antwort parat: „Natürlich. Das meine ich aber nicht körperlich.“ Die Schlagersängerin erklärt: „Ein Blick, ein Lächeln oder eine Geste können erotisch sein. Zum Beispiel, wie Marlene Dietrich auf einem sehr bekannten Foto ihre Zigarette hält.“

Marianne Rosenberg wird 70 Jahre alt

Am Montag (10. März) feiert Marianne Rosenberg bereits ihren 70. Geburtstag. Von einem Gedanken an den Ruhestand ist jedoch weit und breit keine Spur! Gegenüber der „Bild am Sonntag“ verrät sie, dass „im Sessel sitzen und Stiefmütterchen pflanzen“ sie nicht erfülle. Weiter sagt sie: „Außerdem hält mein Publikum mir weiter die Tür auf. Meine Songs live mit meinen Fans zu teilen, das ist der größte Kick überhaupt.“

Sie möchte also weiterhin auf der Bühne stehen. Um dafür in Form zu bleiben, hat Marianne Rosenberg ein ganz besonderes Fitness-Geheimnis. „Meine französische Bulldogge Shiva hält mich fit. Ich gehe mit ihr jeden Tag eine Stunde in den Wald. Da bin ich ständig in Bewegung“, verrät sie.

Doch woher kommt all dieser Ehrgeiz? Auch Schlager-Ikone Marianne Rosenberg hat seit Jahren ein Vorbild: Nana Mouskouri. „Nana hat sich mit 90 von der Bühne zurückgezogen, weil sie meinte, ihre Stimme klänge nicht mehr so gut wie früher. Wenn ich mich an sie halte, hätte ich also noch 20 Jahre vor mir.“