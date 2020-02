Mann will seiner Freundin ein Spa-Wochenende schenken – doch stattdessen landen die beiden HIER

Ganz schön gerissen. Davids Freundin Sue (44) hatte sich auf ein erholsames, romantisches Spa-Wochenende zu zweit gefreut.

Auch dann noch, als sie sich gerade ins Auto gesetzt hatten, um loszudüsen. Doch der Mann (37) kutschierte seine Freundin laut „Ladbible“ nicht zu einem Wochenende im „Spa“, sondern hatte sich einen fiesen Streich ausgedacht: Er besuchte stattdessen mehrere „Spar“-Supermärkte mit ihr!

Mann lädt Frau in den „Spar“ ein

Koffer gepackt, Auto beladen, los ging es. Nach etwa zwei Kilometern hielt David den Wagen das erste Mal an einem Spar-Supermarkt an. So weit, so unschuldig.

„Spar“ statt „Spa“: Ein Mann lud seine Freundin auf ein nettes Wochenende ein... Foto: imago images / Volker Preußer

Sue, die sich innerlich schon auf ein Wochenende mit Sauna und Massagen eingestellt hatte, dachte sich nichts dabei. „'Da sind wir', sagte David, und ich dachte, er würde nur ein paar Snacks kaufen“, erzählt Sue.

Pärchen auf „Spar“-Tour

Als sie kurze Zeit später am zweiten Spar anhielten, wurden sie langsam skeptisch. „Wir sind doch nicht etwa auf einer Spar-Tour, oder?“

-------------

Mehr Themen:

„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen – Andrea Kiewel wird...

Hanau: Verschwörungstheorien, Hass auf Ausländer, erfolglos bei Frauen – was wir über den mutmaßlichen Täter Tobias R. wissen

Wetter: Experte mit erschreckender Prognose! Vor allem DIESES Phänomen macht Sorgen – „Denkbar schlecht“

-------------

Äh, doch, genau da bist du gerade, liebe Sue! Mit jedem Halt am Spar schwand ihre Hoffnung auf ein Relax-Wochenende im Spa ein wenig mehr.

Am Ende findet auch Sue den Streich lustig – meint ihr Freund

Vor jedem Supermarkt knipste David ein Pärchen-Selfie. Und während ihr Gesichtsausdruck mit jedem Schnappschuss düsterer wird, so wird das Grinsen in Davids Gesicht mit jedem Foto breiter.

„Ich bin ja kein Unmensch, Ich habe ihr auch aus jedem Geschäft eine Kleinigkeit mitgebracht“, witzelt der 37-Jährige. Nachdem sie ein paar Stunden durch Birmingham gefahren waren und insgesamt neun Geschäfte besichtigt hatten, habe auch Sue die ganze Sache witzig gefunden, ist sich David laut „Ladbible“ sicher. Ganz sicher.

Wer wie Sue auf ein Happy End im Wellness-Resort gehofft hatte, muss jetzt stark sein: Nach dem neunten „Spar“-Besuch fuhr das Paar wieder nach Hause in die eigenen vier Wände. (vh)